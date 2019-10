Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di venerdì 25 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questi giorni siete pieni di energie e le state utilizzando per mettere a punto dei progetti e delle nuove idee in ambito lavorativo. Purtroppo, però, i riconoscimenti tardano ad arrivare e questo vi rende frustrati e sconfortati. Cercate di rimanere entusiasti e di pensare che, in fondo, lo fate anche per voi stessi e la vostra autostima.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 25 ottobre è necessario, per voi, andare alla ricerca di affetti sinceri. L’amore non può mai essere qualcosa a metà e ultimamente vi siete fatti mettere i piedi in testa da qualcuno che millantava un sentimento che era più una bugia. Le cose miglioreranno da novembre.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, il 25 ottobre sarà una giornata un po’ faticosa. Manca solo qualche settimana, però, e gli ostacoli sul vostro percorso quasi si azzereranno, quindi portate un po’ di pazienza.

CANCRO

Amici del Cancro, avete qualche problemino a livello sentimentale. Se siete in coppia da poco tempo e vi state rendendo conto di essere perdutamente innamorati del partner, allora dovreste proprio iniziare a fare sul serio. Se siete ancora indecisi fra due persone, invece, dovreste prendervi qualche giorno per pensare lontano da entrambe.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi suggerisce di cercare di salvaguardare un po’ di più la vostra immagine sul luogo di lavoro. C’è qualcuno che, forse per troppa invidia, sta facendo di tutto pur di mettere a repentaglio la vostra reputazione.

VERGINE

Cari Vergine, vi siete domandati come mai incappate sempre in personalità complesse? È perché vi piace interpretare il ruolo dei salvatori, di coloro che riescono a calmare le anime inquiete. E se, così facendo, non steste incasinando la vostra di anima (e di vita)?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dell’Ariete: anche se qualcuno non sa riconoscere i vostri sforzi voi andate avanti, le soddisfazioni sono vicine?

