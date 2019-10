Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di giovedì 24 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, nella giornata di domani impegnatevi a ricucire un rapporto con le persone a cui tenete di più, ma con cui potreste aver avuto di recente delle discussioni. Questo vale in particolare per familiari e amici. Se c’è stato un malinteso o delle discussioni, magari a causa della Luna dissonante, è il momento giusto per rimediare. Questo vale anche se la discussione non vi riguarda direttamente ma coinvolge persone a voi vicine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 24 ottobre vivete una seconda metà della settimana davvero positiva, soprattutto rispetto alla prima parte che invece vi ha visto molto giù di morale. Bene i sentimenti, anche se in generale in tutto questo mese l’amore non sarà proprio al top, e ci saranno discussioni ancora da chiarire e risolvere. Notate infatti un certo allontanamento tra voi e il partner, sia a livello fisico che emotivo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, il 24 ottobre dovrebbe essere una giornata di totale relax. Gli impegni e il lavoro non mancano, ma questa dovrebbe essere la giornata giusta per riposarvi e ricaricare le pile. Siete infatti particolarmente stressati, e avreste bisogno di staccare. Ottime notizie in amore nel weekend.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Amici del Cancro, giornata complessa per il vostro segno per quanto riguarda il lavoro. Ci sono ancora molte questioni da risolvere, problemi che dovete decidervi di affrontare o a cui non riuscite a trovare la giusta soluzione. A livello sentimentale potreste decidere di vivere due storie contemporaneamente: valutate bene e state attenti.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. La rabbia però non vi deve far perdere le staffe, altrimenti potreste rompere rapporti importanti o mandare all’area progetti ambiziosi, e poi a mente fredda ve ne pentireste.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 24 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 23 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi mercoledì 23 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani è piuttosto positiva per il vostro segno. La Luna vi protegge e vi aiuta a prendere le decisioni migliori e più giuste in ogni campo. Se volete riallacciare rapporti, fare richieste o risolvere problemi in essere, questo può essere il momento migliore. Tensioni in aumento poi a novembre.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del TOro: per voi si apre una seconda metà della settimana da veri protagonisti. Approfittatene per recuperare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI