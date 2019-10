Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Paolo Fox prevede che sarà una giornata all’insegna dell’empatia e della solidarietà. Avrete bisogno, non voglia, di mettervi al servizio degli altri e di ripagare dei favori importanti che qualcuno, in passato, vi ha fatto.

SCORPIONE

Scorpione, in questo periodo siete molto pensierosi rispetto a quello che sarà il vostro futuro. Fate e disfate progetti nella vostra mente, senza interruzione, perché siete un po’ in ansia. Non c’è nulla di male in questo, ma mentre ragionate sulle scelte migliori non dimenticatevi di continuare a camminare.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà fondamentale che il vostro umore si mantenga positivo ed entusiasta. State coordinando un progetto importante e la vostra squadra, che crede moltissimo in voi, ha bisogno di vedervi convinti e propositivi anche di fronte alle difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, qualcuno vi offrirà un’occasione d’oro su un piatto d’argento, ma voi non riuscirete subito ad accettare. Non vi piacciono le scelte d’istinto e volete ragionare bene sempre su tutto, ma questa volta non è il caso di temporeggiare: o ne approfittate subito, o qualcuno lo farà al vostro posto.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox, domani gli Acquario saranno aiutati da Venere e Nettuno a capire che scontrarsi con gli altri, spesso, è occasione di crescita personale. La vera ricchezza del mondo, infatti, è la diversità, e voi vi troverete a capire questo concetto come mai prima.

PESCI

Cari Pesci, siete molto empatici e sensibili e probabilmente questa condizione vi porterà ad assorbire il malumore altrui. I vostri consigli, però, saranno molto apprezzati e vi faranno rinsaldare alcuni rapporti d’amicizia recentemente un po’ trascurati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: siete empatici e solidali, e questo vi arricchirà di gioia!

