Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di martedì 22 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, inizia finalmente per il vostro segno una fase di grande recupero. Rispetto agli ultimi giorni, infatti, le cose si mettono bene e le stelle vi sorreggono sotto ogni punto di vista. Siate quindi più ottimisti, soprattutto in amore, perché le cose miglioreranno presto e si aprirà quindi una fase davvero positiva. Migliora anche il lavoro, ma per questo dovrete pazientare ancora un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani quella del 22 ottobre 2019 è per voi una giornata sottotono, in cui gli ostacoli non mancheranno e potreste trovare qualche difficoltà e impedimento in tutto ciò che fate. I problemi si risolveranno presto, basta solo avere un po’ di pazienza. L’importante è non scoraggiarsi, anche perché a breve rialzerete la testa, e vivrete una fine di anno davvero al top ,specie a livello professionale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, questo 22 ottobre sarà davvero positivo, grazie ad un quadro astrale molto fortunato e propizio. Riuscirete così a risolvere problemi che si protraggono da tempo. L’importante è affrontare anche gli imprevisti con il sorriso. Risolvete entro la fine di questo mese eventuali questioni in sospeso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Giornata di recupero per il vostro segno, anche se l’opposizione di Saturno lascia ancora i suoi strascichi. D’altronde siete forti e riuscite ad affrontare e superare anche i momenti più difficili. Evitate quindi i conflitti e rivedete eventuali aspetti ancora da chiarire, soprattutto a livello sentimentale.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede per il vostro segno una giornata davvero conflittuale, con tanti alti e bassi, in cui dovrete fare fronte a ingiustizie e scontri. Ci sono molte cose che non vi convincono, ma d’altronde non sempre tutto può andare come vorreste. Mantenete la calma e non reagite duramente. Se ci sono questioni in sospeso, il consiglio è di farlo prima di dicembre.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 22 ottobre 2019 Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 21 al 27 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, lunedì 21 ottobre 2019: le previsioni segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, questa giornata è piuttosto nervosa a livello familiare per il vostro segno, perché dovete far fronte a dei cambiamenti che non vi convincono. Ma le cose di possono appianare facilmente, basta parlarsi e trovare un punto d’accordo. Mantenete inoltre la calma e usate tutta la vostra diplomazia.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: continua per voi un periodo positivo, in cui portare avanti i vostri progetti. Risolvete problemi di lungo corso.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI