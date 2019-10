Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 21 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, questo lunedì 21 ottobre non è una giornata propriamente positiva per voi. Il vostro umore è in calo e ci sono dei motivi per ben precisi: sia sul lavoro che in amore le cose non stanno andando benissimo e forse è il momento di cambiare qualcosa.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox più di un pianeta si è messo di traverso e influenza negativamente le vostre questioni amorose. Se un rapporto non va, nonostante gli sforzi, non è forse il caso di chiuderlo? Vi state privando di altre possibilità con la vostra insistenza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, ci sarà Marte, in ottimo aspetto, a far partire bene la vostra settimana. Siete energici e pieni di stimoli da voler sfruttare per mettere in pratica alcune idee che, più di qualcuno, ha già giudicato come valide.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Per i nati sotto il segno del Cancro, queste sono giornate in cui finalmente troverete la voglia e il coraggio di portare a termine alcuni progetti che avete in cantiere da tempo. Compreso quello di innamorarvi di nuovo: incontri eccezionali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete voglia di cambiare qualcosa di importante nella vostra vita. Come l’attività lavorativa, da qualche tempo non più stimolante. Le vostre ristrettezze economiche, però, vi suggeriscono di rimandare questo progetto a tempi migliori.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 21 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, domenica 20 ottobre 2019: le previsioni segno per segno L'oroscopo di domenica 20 ottobre

VERGINE

La Luna è bellissima nel vostro cielo, cari Vergine. Non potete proprio lamentarvi perché anche quella di domani sarà una giornata serena e senza intoppi. Sul lavoro è arrivato il momento di tirare fuori e far valere una vostra proposta.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Pesci: il periodo, soprattutto sul lavoro, è fortunato. Approfittatene!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI