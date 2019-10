Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Paolo Fox vi suggerisce di non esporvi molto a livello di sentimenti. In effetti, è meglio non prendiate grandi iniziative durante questa settimana, perché potreste non ottenere quello che volete e rimanerci molto male. Anche sul lavoro, meglio aspettare tempi migliori per i cambiamenti.

SCORPIONE

Scorpione, questo sarà un lunedì in cui farvi coccolare dall’amore. Avete bisogno di qualche momento di ristoro e intimità con il partner e, per fortuna, non mancherà occasione in questa giornata per ritrovarvi. Sul lavoro anche sembra andare tutto per il meglio.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata interessante sotto il punto di vista sentimentale, con qualche incontro che renderà l’aria particolarmente frizzante. Sul lavoro avete un problema che richiede una risoluzione, ma non siate troppo precipitosi o farete degli errori banali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un lunedì che vi vede un po’ sottotono, tesi e nervosi. Con il partner questo provocherà qualche discussione che però, con pazienza e diplomazia, potrà spegnersi prima di subito. sul lavoro rimandate le decisioni importanti.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox, domani gli Acquario devono continuare ad essere cauti nelle loro relazioni di coppia. Una parola di troppo, pronunciata in un momento sbagliato, potrebbe rompere un già precario equilibrio. A novembre le cose miglioreranno, soprattutto sul lavoro, ma dovrete farvi valere.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata molto bene l’amore, mentre a darvi pensiero è il lavoro. Giove, infatti, è in una posizione che vi crea tensioni, problemi e affanni. Temporeggiate e non andate nel panico, perché con la pazienza si risolverà tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: sarà un lunedì con l’amore protagonista!

