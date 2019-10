Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani (domenica 20 ottobre) cercate di non prendere tutto di petto ma non lasciatevi neanche scivolare le cose addosso come se niente fosse… Usate equilibrio. Sabato non è stata una giornata al top quindi calma e tranquillità.

SCORPIONE

Scorpione, siete focosi in quanto governati da Marte. Dietro un’apparente pigrizia nascondete un carattere perfino agguerrito e bellicoso. Questa domenica può portare incontri piacevoli e potreste svegliarti con una voglia di amare una persona.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potreste riuscire nell’impresa di ricucire uno strappo, di vincere una sfida. Oroscopo da pollice in sù anche per chi cerca una persona: le relazioni nate in queste ore promettono bene in vista di novembre. Forza Sagittario!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, da venerdì le cose non vanno come dovrebbero. Ci sono di mezzo probabilmente anche dei fastidi fisici. Evitate i ritardi in questa domenica e qualsiasi complicazione. Tenete sotto controllo questa giornata.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox, domani gli Acquario potrebbero avere qualche problema in amore. Se fidanzati o sposati potreste accusare della fatica nei vostri rapporti. Ci sono delle distanze da colmare anche in termini di spazi: se ad esempio uno dei due lavora lontano sta troppo tempo fuori casa. Libera l’animo e fai qualcosa di divertente!

PESCI

Quella di domani sarà una giornata una giornata un po’ agitata per i nati sotto il segno dei Pesci. Quelli che nascono ora sono belli eccezion fatta se si sovrappongono chiaramente ad un rapporto già esistente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. I nati sotto questo segno potranno risolvere questioni irrisolte da tempo, anche mesi. Sfruttate questa giornata!

