Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 20 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di dire basta alle situazioni che non vi piacciono più. Nelle prossime ore sarà meglio uscire da una situazione che provoca solo disagio, del resto l’ultima settimana è stata un po’ stancante anche sotto il profilo economico. Fate molta attenzione ai rapporti interpersonali durante tutta la giornata di domani, 20 ottobre 2019.

TORO

Stelle favorevoli per i nati sotto il segno del Toro. Forse una trattativa in corso potrà concludersi in modo positivo. Incrociate le dita. I pianeti opposti indicano però qualche dubbio nella sfera sentimentale: non tutti sono in crisi ma forse vanno prese decisioni importanti. In arrivo un po’ di stress.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, se ci sono dei problemi sentimentali è bene dargli il dovuto spazio e cercare di risolvere subito eventuali contrasti. Non aspettare il prossimo mese perché è adesso il momento giusto per capire da che parte andare.

CANCRO

Per i nati sotto il segno del Cancro, previsto ancora un po’ di stress. Avreste bisogno di un po’ di relax dato che negli ultimi due anni tutto quello che è nato ha portato fatica e ci sono stati sempre cambiamenti da affrontare. Un consiglio? Date spazio all’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, entro la fine di novembre, sul lavoro, può cambiare qualcosa per vostra scelta o per motivazioni esterne. Quindi mostratevi pronti a tutto. Attenzione però: non siate troppo esigenti con voi stessi.

VERGINE

Questa domenica può rivelarsi positiva sotto il profilo delle relazioni interpersonali per i Vergine. Nei legami “storici” bisogna ridefinire i rapporti. A voi piacciano le certezze: se un amore nascerà in queste ore potrebbe avere un futuro nel tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine sopratutto per quanto riguarda rapporti interpersonali e sentimentali. Buone stelle anche per i Toro.

