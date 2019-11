Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualche problemino a livello familiare non vi hanno fatto stare tranquilli negli ultimi giorni. Ora però, nonostante stiate attendendo le scuse di qualcuno, avete deciso di mettere da parte l’orgoglio (e anche l’ascia di guerra) per far tornare il sereno sotto il vostro cielo. Una scelta saggia che vi farà vivere molto meglio.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi continua ad essere positivo. Siete tranquilli e non ci sono grandi problematiche nella vostra vita a turbarvi. Sembrerebbe proprio il momento giusto per riprendere in mano qualche vostro interesse per distrarvi dal lavoro e rilassarvi un po’.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, per questo fine settimana avete deciso di dedicarvi all’attività lavorativa. Non per eccesso di zelo, ma perché avete molte cose accumulate e non volete vivere un’altra settimana stressate e faticosa. Questa organizzazione del vostro tempo vi farà sentire immediatamente meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata in cui vi arriverà una bella notizia. Carichi di entusiasmo, quindi, vorrete organizzare una bella serata con gli amici per condividere gioia e sorrisi.

ACQUARIO

Acquario, siete molto stanchi e spossati e, come se non bastasse, vi sentite di pessimo umore. D’altronde la condizione fisica e quella psicologica si influenzano a vicenda e voi non sapete come recuperare energie. In effetti, è meglio che non facciate proprio nulla, se non riposarvi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani, nonostante i giorni scorsi siano stati davvero positivi, vi vede molto turbati. Il motivo è una cocente delusione a livello lavorativo: vi siete fidati di qualcuno che, in realtà, non ha fatto altro che prendervi in giro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: finalmente un’ottima notizia arriverà a caricarvi di entusiasmo! Organizzate un sabato sera con gli amici per condividere con loro questa gioia.

