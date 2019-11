Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di sabato 2 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, continua il miglioramento della vostra condizione amorosa e lavorativa. Un rinnovato buonumore vi farà vivere momenti felici con il partner, il che vi caricherà di energie per la settimana che ricomincia e che si prefigura ricca di interessanti sfide in cui potrete dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata all’insegna del romanticismo. Le tensioni della scorsa settimana con il partner sono già solo un brutto – e lontano – ricordo. Date spazio al romanticismo, avete molto da recuperare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sabato sarà una giornata che vorrete dedicare a un’attività che trascurate da parecchio tempo: dell’appagante e divertente shopping. Attenzione, però, a non esagerare con le spese, perché novembre sarà un mese in cui vi troverete spesso a mettere mano al portafogli.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata faticosa, ricca di incombenze non di facile attuazione. Eppure non vorreste altro che riposarvi e godervi una serata tra amici. Portate pazienza e vedrete che, con vostra grande sorpresa, riuscirete anche lì dove pensavate di dover chiedere aiuto.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata in cui vi divertirete a tirare le somme dei vostri ultimi risultati. Ottimi risultati, fra l’altro, che sarete orgogliosi di elencare a voi stessi. La vostra autostima non attendeva altro da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, con il partner è qualche giorno che le cose non vanno come dovrebbero. Siete entrambi nervosi e non fate altro che incrementare le tensioni con tante piccole discussioni che si sommano l’una sull’altra. Forse è il caso di preparare una borsa, mettere in moto la macchina e partire per un fine settimana fuori al fine di ritrovare la vostra armonia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dell’Ariete: avete ritrovato il vostro buonumore e ora vi aspetta un fine settimana dove fare il pieno di energie e farvi coccolare dal partner.

