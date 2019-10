Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 19 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, sarà per voi un weekend di recupero, soprattutto mentale. Avete passato giorni difficili, pieni di pensieri sul vostro futuro e anche di autocritiche immeritate. In questo sabato dedicatevi invece all’amore e a tutti quei sentimenti che vi fanno stare bene: avete bisogno di sentirvi importanti per qualcuno e, sorpresa, lo siete davvero per molte persone. Uscirete rinvigoriti da questo weekend e pronti a nuove sfide.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarà un sabato molto positivo: alcuni di voi hanno ricevuto la visita di alcune persone speciali, che contribuiranno a rendere indimenticabile questa giornata. Altri invece preferiranno rifugiarsi nell’amore: approfittatene per abbandonarvi alla passione. Manca ogni riferimento al lavoro: la vostra professione per voi è ancora motivo di risentimento e frustrazioni, quindi è meglio non pensarci per domani.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, la parola d’ordine è riposo assoluto. E poco importa se questo coinciderà con una fase di ozio totale, durante la quale starete sul divano a sentirvi inutili. A volte il vostro corpo e la vostra mente hanno bisogno anche di questa tabula rasa: vedrete che in serata sarete nuovamente carichi di energia e cambierà la vostra percezione del presente e soprattutto del futuro.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, Paolo Fox nel suo oroscopo di domani annuncia per voi un momento di forte dubbio in amore. Siete assaliti da dubbi e sospetti sul partner e avete un disperato bisogno di fare chiarezza: state attenti però a non ferire la persona amata, anche perché siete consapevoli che a volte andate in paranoia senza motivo. Se, invece, scoprirete che la crisi è vera, vi stupirete dell’energia che troverete nel vostro cuore per andare avanti.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, nonostante sia weekend la vostra testa è tutta concentrata sul lavoro. Ci sono degli importanti progetti in scadenza e non volete per nessun motivo al mondo che vadano male. Quindi rimboccatevi le maniche e, soprattutto, tappatevi le orecchie: le lamentele di famiglia, partner e amici saranno moltissime. Seguite il vostro cuore e andate dritti per la vostra strada. Per recuperare ci sarà tempo.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà dedicata ai sentimenti. Le stelle, infatti, saranno benevole in amore e vi consentiranno di passare un po’ di tempo in pace con il partner, dopo una settimana in cui a causa del lavoro vi siete incontrati poco. Passate bei momenti insieme. Se siete single, invece, dovete portare ancora pazienza, come anche sul lavoro: arriveranno tempi migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: non c’è niente di meglio di realizzare di essere importanti, anzi imprescindibili, per quelle persone verso le quali proviamo lo stesso sentimento. Domani sarà un giorno in cui ve ne renderete conto: e avrete un sorriso enorme stampato sul volto.

