Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 19 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 19 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, il consiglio di oggi è che dovete darvi una calmata: siete sempre agitati, ansiosi e preoccupati, anche quando non c’è motivo. Le stelle vi intimano di smettere di piangervi addosso: questa fase di nervosismo è passeggera, quindi siate fiduciosi. Inoltre, in amore se c’è stata una fase di crisi avrete l’occasione per una riconciliazione. Per i single invece rimane un periodo di attesa: arriveranno tempi migliori.

TORO

Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani preannuncia un inizio di weekend coi fiocchi: venite da una settimana molto impegnativa e stressante, durante la quale siete stati risucchiati dal lavoro. Adesso è il momento di recuperare in ambito sentimentale: dedicatevi pienamente al partner e curate i rapporti personali grazie anche alla buona influenza della Luna. Rimane qualche problema economico, ma non è questo il momento per pensarci.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche per voi sarà un weekend di stelle favorevoli per i sentimenti. Avrete una spinta in più nelle relazioni, anche in quelle di amicizia. Dovete però lasciarvi andare più spesso: vivete sempre col freno a mano tirato, ma a volte è meglio abbandonarsi al divertimento piuttosto che rimanere da soli in casa. Riscoprirete alcune passioni e anche alcune amicizie che si erano raffreddate.

CANCRO

Cari amici del Cancro, per voi l’oroscopo di Paolo Fox prevede per domani una protezione inedita della Luna. Soprattutto in amore, godrete di un momento favorevole che vi rende irresistibili e vi spinge a rivelare tutti i vostri sentimenti. Osate, soprattutto se siete single: non c’è impresa impossibile per voi in questa giornata. Lasciate fuori dal vostro sabato qualsiasi problema o preoccupazione di lavoro.

LEONE

Cari Leone, sarà un sabato pieno di nervosismo per voi. C’è qualche contrattempo di troppo che vi farà perdere le staffe e in più arriveranno alcune cattive notizie da parte di un familiare. Cercate di non cadere nello sconforto: tutto si può recuperare. In amore non mancherà qualche tensione con il partner, che lamenta la vostra prolungata assenza. Scegliete un settore della vostra vita da ricostruire e dedicatevi intanto a quello: procedete per gradi.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita ad approfittare del weekend per fare il pieno di energie mentali e fisiche. In questa giornata dedicatevi ai vostri hobby, agli amici o alla famiglia: lasciate fuori ogni discussione di lavoro. Se siete single, anche per voi le cose stanno migliorando, soprattutto da quando una persona che vi fa battere il cuore è più presente nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli, visto che riscoprirà il piacere di abbandonarsi alle passioni e al divertimento senza pensare sempre e solo alle responsabilità. Che sia di esempio per il vostro futuro!

