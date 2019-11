Oroscopo oggi: venerdì 29 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 29 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, si prevedono novità positive in campo sentimentale. Dopo un periodo un po’ buio, state recuperando terreno. Avete inoltre uno spiccato fiuto per gli affari: sfruttatelo a pieno. Vivete molto di continui cambiamenti d’umore. Siete solitamente carichi d’energia, ma avete spesso momenti negativi. Possibile un calo in serata.

Toro

Cari Toro, avrete Saturno dalla vostra parte, per questo si può prevedere un fine settimana molto positivo. Mantenete la vostra proverbiale calma se le cose non dovessero subito andare per il verso giusto o se trovate qualche difficoltà nei rapporti interpersonali. Il weekend sarà molto fruttuoso anche dal punto di vista sentimentale: si prevedono giorni di passione.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 29 novembre – non sarà una giornata facilissima per voi. Sul lavoro avrete molto da fare, ma riuscirete ad avviare nuove e belle iniziative. La Luna e Giove sono sfavorevoli, per questo cercate di mantenere la calma soprattutto in ambito lavorativo. Serve pazienza anche a livello sentimentale: qualche piccolo passo in avanti, ma arriveranno momenti migliori.

Cancro

Cari Cancro, la parola d’ordine di questi giorni deve essere per voi prudenza. Siete troppo frettolosi, sia in amore che sul lavoro, e questo può crearvi dei problemi. Mantenete la calma anche se vivete situazioni complesse a livello familiare o sentimentale: contante fino a dieci prima di parlare per non peggiorare le cose. Se avete avuto qualche fastidio di salute, il weekend può essere il momento adatto per recuperare.

Leone

Cari Leone, in campo lavorativo siete e vi piace essere leader. Se siete alla ricerca di nuove esperienze, sfruttate il vostro intuito e le vostre abilità di convincimento. Positivo l’amore: dopo una fine di 2018 grigia, questo 2019 vi vedrà assoluti protagonisti. Giorni adatti per recuperare rapporti che avevate ultimamente tralasciato.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi chiede di essere prudenti sul piano lavorativo: riflettete prima di lanciarvi in nuove avventure. Potreste avere qualche momento no anche a livello di salute, causa il gran freddo di questi giorni. Un po’ più di positività in amore. Può essere l’occasione per rivalutare alcuni rapporti ormai logori.

Bilancia

Cari Bilancia, è il caso di adottare prudenza. Sia a livello familiare che sul lavoro, si tratta per voi di un momento impegnativo, ma che potrebbe alla fine darvi soddisfazioni. Poche certezze in amore, cercate di mantenere il controllo nei rapporti con il vostro partner.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 29 novembre – vi suggerisce di mantenere calma e prudenza sul posto di lavoro. Occhio ai rapporti con i vostri colleghi, cercate di non creare conflitti inutili. Arriveranno a breve momenti migliori, per cui un po’ di pazienza, soprattutto per chi ha in programma degli investimenti. Giornate positive in amore, con possibili guizzi imprevisti a partire dal weekend.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata molto positiva e fortunata per il Sagittario, che può godere del favore di molti pianeti. Vi sentite molto carichi e questo si riversa anche sull’Amore, con importanti novità in arrivo dalla prossima settimana, con Venere che entra nel segno. Può esserci un amore da proteggere, un cambiamento o questioni che è arrivato il momento di affrontare.

Capricorno

Cari Capricorno, passi in avanti importanti sul piano lavorativo, anche se il vostro senso di responsabilità può portarvi a caricarvi di problemi non vostri. In amore dovreste essere più lungimiranti. Non tutto può essere sempre perfetto. Cercate di allontanare da voi le cose, ma anche le persone, che vi rendono negative.

Acquario

Cari Acquario, momento top per quanto riguarda l’amore: la persona che avete incontrato potrebbe davvero essere quella giusta. Nel weekend provate a recuperare un po’ di relax e di serenità. Dimostratevi disponibili con gli altri, anche sul lavoro. Per chi è già in coppia, dopo un periodo buio a dicembre, torna il sereno.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una giornata positiva e in recupero, dopo settimane non facili. Siete molto legati al vostro lavoro, ma ricordatevi che non esiste solo quello. Possibili conflitti in amore: magari il carattere troppo diverso da quello del vostro partner vi ha fatto sorgere qualche dubbio.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

