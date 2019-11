Oroscopo oggi: mercoledì 13 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 13 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 13 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Venere favorevole vi dà grande serenità per quanto riguarda la vita di coppia, per riavere quella stabilità che tanto vi mancava. Chi è single, al tempo stesso, potrebbe fare nuovi importanti incontri. Il vostro segno, però, deve affrontare giornate complesse a livello lavorativo, per cui abbiate pazienza e sangue freddo.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno una giornata molto positiva con tanta energia, positività e voglia di fare. Questo si ripercuote positivamente anche sul fisico. Avete una forma splendida che vi permetterà di fare nuove conquiste. Se avete iniziato dei trattamenti di salute, sappiate che in questo periodo avranno esito positivo.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi ricorda come finalmente avete la Luna nel segno, per cui se ci sono state tensioni e litigi nei giorni scorsi, ora è il momento di sanarli e chiarirvi. Siete particolarmente fantasiosi e creativi, per cui il vostro buon umore sarà contagioso. Un ottimismo che si riverserà anche sul lavoro, soprattutto se il vostro impiego richiede ispirazione e immaginazione.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede una giornata molto positiva per il vostro segno in questo 13 novembre 2019. Tutta la settimana, d’altronde, vi vede come uno dei segni favoriti. Dopo un periodo buio, ritrovate serenità e ottimismo. Così riuscirete a risolvere situazioni complicate e intricate, sia sul lavoro che in amore. Se avete nuovi progetti da portare avanti, questo è il momento migliore.

Leone

Cari Leone, giornata adatta per il vostro segno per parlare di amore e sentimenti. Se all’interno della coppia vivete un periodo di incertezza e in cui la fiamma della passione sembra essersi spenta, adesso ritrovate serenità e voglia di amare. Periodo sottotono, con alti e bassi, nella sfera professionale, specie se dovete prendere delle decisioni importanti. Non trascurate la cura del corpo e della mente.

Vergine

Cari amici della Vergine, è il caso che nelle prossime 48 ore manteniate la calma, infatti questa potrebbe essere una giornata piuttosto delicata per voi, con tante tensioni all’orizzonte. Specie in amore, evitate i litigi e le discussioni. Sul lavoro siete particolarmente distratti e non ottenete quanto vorreste, le cose miglioreranno a cominciare dal weekend.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vede per il vostro segno varie stelle positive che vi proteggono sotto molti punti di vista. Un periodo in generale di grandi cambiamenti, a cui non è facile stare dietro. Grazie al supporto di Venere, avrete ottime soddisfazioni in amore. Per i single o per chi vuole ripartire dopo una storia finita, è il momento giusto per rimettersi in pista. Bene il lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede vede in netta ripresa, soprattutto in vista del weekend, dopo un inizio sottotono. La Luna è dalla vostra parte, e così riuscirete a recuperare nei rapporti sentimentali e in quelli interpersonali. In questo 13 novembre potrebbe esserci un riavvicinamento con una persona del passato.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata piuttosto faticosa per il vostro segno. Potrebbero infatti esserci vari fastidi e problemi fisici di scarso rilievo. Se ci sono questioni interpersonali e sentimentali da chiarire, questo forse non è il momento migliore, almeno nelle prossime 48 ore. Siate dunque prudenti, e mantenete la calma per evitare inutili litigi.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente questo per voi è un periodo di recupero dopo periodi piuttosto travagliati. A livello fisico, in particolare, sarete al top. Avete gran voglia di fare e tanto entusiasmo, soprattutto sul lavoro: se avete nuovi progetti da portare avanti, fatelo con entusiasmo. Chiarimenti in amore, se avete avuto litigi con il partner.

Acquario

Cari Acquario, questo mese di novembre è iniziato per il vostro segno sotto i migliori auspici, sia a livello fisico che sentimentale. All’interno della coppia avete ritrovato serenità, sopo un periodo complesso e di tensione. Stress e litigi permangono invece sul lavoro. Agite con cautela e non prendete decisioni affrettate.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di questo mercoledì 13 novembre vi vede alle prese con importanti decisioni da prendere in amore. Questo vale in particolare per coloro che stanno vivendo due storie contemporaneamente o che stanno vivendo un rapporto che non funziona più. Le coppie durature e forti invece vivono il tutto con serenità e la loro storia procede a gonfie vele. Sul lavoro mantenete la prudenza.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

