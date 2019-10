Oroscopo oggi: martedì 8 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 8 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, la vostra giornata non sarà molto convincente per voi, soprattutto perché non riuscirete a ottenere le soddisfazioni che vi aspettavate. In questo martedì, infatti, sentirete che la fiducia attorno a voi inizierà a calare, soprattutto sul lavoro. Dovete rimboccarvi le maniche per recuperare il tempo perduto. Ma al vostro fianco ci sarà sempre una persona speciale pronta a tirarvi su di morale.

Toro

Anche voi del Toro vivrete un martedì 8 ottobre 2019 non proprio indimenticabile. Ci sono alcuni argomenti sui quali siete molto indecisi. Allo stesso tempo, sapete di non avere molto tempo per prendere delle decisioni importanti. Accettate i consigli di chi vi vuol bene, ma scegliete sempre e solo con la vostra testa. In amore, sarete ripresi dal partner, che ultimamente si è sentito parecchio trascurato.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono sorridere, perché dopo un lunedì decisamente impegnativo arriverà un martedì molto più tranquillo. L’oroscopo di oggi infatti prevede per voi diverse soddisfazioni: sul lavoro, riceverete infatti dei complimenti inaspettati che vi scalderanno il cuore. In amore, invece, ci sono notizie interessanti per i single: perderete la testa per una persona tanto affascinante quanto sfuggente. Per conquistarla dovrete superare i vostri limiti.

Cancro

Amici del Cancro, buone notizie per voi. State vivendo una settimana che si preannuncia super, soprattutto in questo martedì. Le stelle, infatti, vi daranno una grossa mano a realizzare alcuni vostri desideri, soprattutto in amore. Avevate voglia di novità nel vostro rapporto e siete riusciti a ottenerlo. Adesso vi godete la rinnovata intesa con il partner. Sul lavoro, invece, il vostro contagioso entusiasmo vi renderà benvoluti da colleghi e superiori.

Leone

Per voi del Leone è in arrivo un martedì molto tranquillo. L’oroscopo di oggi, 8 ottobre, infatti non annuncia grosse novità sul vostro conto, ma a voi va bene così. Approfittate di questa giornata per dedicarvi agli amici, alla famiglia o ai vostri hobby, senza stressarvi troppo per alcune situazioni lavorative che non vi convincono appieno. Sarete infatti costretti a scendere a compromessi con qualcuno che non vi sta molto simpatico.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine si preparino a una giornata senza grandi pretese, che inizierà con un annuncio del vostro partner. State iniziando una nuova fase della vostra relazione: ci vuole coraggio, ma anche tanto impegno. Sarete all’altezza? Se siete single, invece, sarà una giornata entusiasmante dal momento che riuscirete a conquistare una persona che corteggiate da molto tempo.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi promette molto bene. Fin dal mattino, infatti, una bella notizia vi lascerà il sorriso sule labbra. In amore, invece, sarete favoriti da Sole in trigono alla Luna in Acquario. Avete molto da fare insieme al partner, soprattutto chi tra voi si è ricongiunto dopo un periodo di crisi. Sarete allegri e positivi per tutto il giorno, approfittatene per fare tutto ciò che vi va senza rimpianti.

Scorpione

Per voi dello Scorpione arriva una giornata stranamente perfetta. Non siete abituati a stare a lungo tra i segni preferiti dalle stelle, ma ultimamente tutto sembra volgere a vostro favore. In questo martedì 8 ottobre avrete modo di togliervi tante soddisfazioni, sia in amore che nel lavoro. I single tra voi avranno energie da vendere: neanche un rifiuto può togliervi l’entusiasmo in questa giornata.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi – 8 ottobre 2019 – prevede per voi un giorno abbastanza difficile. Alcuni di voi avranno qualche acciacco fisico da risolvere, altri invece avranno problemi legati alla propria insicurezza. Soprattutto sul lavoro, infatti, non riuscite a rendere al meglio: sebbene abbiate tutte le carte in regola per costruire il vostro successo, siete voi stessi il vostro limite. Osate di più.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno una giornata leggermente sottotono. È un periodo storto, durante il quale rovinate qualsiasi cosa tocchiate. Il consiglio delle stelle, dunque, è di mantenere la calma e soprattutto muovervi con cautela, soprattutto nei sentimenti. Una persona molto vicina a voi sta soffrendo molto, ma non sapete come comportarvi. Rispettate il suo dolore senza essere invadenti.

Acquario

Amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede lanciati verso una giornata a dir poco strepitosa. In questo martedì avrete l’occasione di chiarire alcuni battibecchi avuti settimana scorsa con qualche collega. Avrete modo di spiegare le vostre ragioni e alla fine entrambi uscirete arricchiti dal chiarimento. Belle notizie in arrivo anche in famiglia: siate più disponibili per le persone che vi vogliono bene.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci si preparino a una giornata tutto sommato positiva, seppur senza grandi colpi di coda. Sarà infatti un martedì di ordinaria amministrazioni: lavoro, commissioni, famiglia. Ma in fondo vi va bene così, visto che molti di voi arrivano da un periodo tribolato in amore o in ambito professionale.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

