Oroscopo oggi: martedì 22 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 22 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 22 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete di gran lunga il segno del giorno. In questo lunedì le stelle vi sorridono in ogni settore: dovete mettere in primo piano ciò che per voi è prioritario, come ad esempio l’amore. Ma in ogni caso andrà bene tutto: anche sul lavoro riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e soprattutto a convincere colleghi e superiori riguardo ad alcuni progetti che vi saranno affidati. Belle notizie in arrivo anche dal punto di vista familiare.

Toro

Cari Toro, per voi arriva un martedì molto positivo. L’oroscopo di oggi – 22 ottobre – infatti vi vede tra i segni più fortunati, grazie soprattutto ad alcuni cari amici che vi aiuteranno a mettere a posto alcune questioni. In questa giornata, approfittatene per passare il vostro tempo libero con il partner: finalmente è alle spalle il periodo di crisi che avete attraversato. Adesso dovete sorridere al futuro e guardare con fiducia in avanti.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno dinanzi a loro un periodo abbastanza positivo, durante il quale dovranno però stare attenti ad alcune insidie, soprattutto sul lavoro. Ci sono alcuni colleghi, con i quali il rapporto non è mai sbocciato del tutto, che non vedono l’ora di mettervi i bastoni tra le ruote. Il vostro obiettivo, in questa giornata, sarà quello di essere perfetti per non dare loro l’occasione di rendervi la vita difficile. Concentratevi su questo.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi annuncia per voi un giorno abbastanza normale, durante il quale non succederà nulla in grado di cambiare il vostro umore. Siete abbastanza allegri perché sentite ancora gli effetti del weekend, durante il quale vi siete divertiti moltissimo. In questa giornata avrete qualche problema a concentrarvi sul lavoro: non siete molto soddisfatti di quello che fate e forse l’unica soluzione è quella di mettere in discussione tutto. Abbiate coraggio.

Leone

Cari Leone, per il vostro segno le stelle hanno in serbo un martedì niente male. Preparatevi a vivere momenti molto divertenti con la vostra famiglia o gli amici di sempre: in serata, soprattutto, quando potreste organizzare un’uscita o una cenetta con i fiocchi. Sono giorni di relativa tranquillità al lavoro, quindi potete dedicarvi appieno ai rapporti umani.

Vergine

Amici della Vergine, per voi invece l’oroscopo di oggi prevede un brusco stop. Non sarà la giornata che vi aspettavate alla vigilia, perché in mattinata riceverete una cattiva notizia che influenzerà pesantemente il vostro umore per tutto il resto del giorno. Il consiglio delle stelle è, in amore, di temporeggiare un po’: se c’è stato qualche atteggiamento fastidioso del partner, forse non è il momento giusto per farglielo notare. Sono giorni di nervosismo, aspettate tempi migliori.

Bilancia

Amici della Bilancia, anche per voi quello di oggi è un oroscopo alquanto deludente. Partirete con il freno a mano tirato, alcuni a causa di qualche malanno fisico, altri per malesseri di natura psicologica. Siete molto tristi, infatti, per una delusione subita nei giorni scorsi. Cercate di reagire, magari affidandovi a chi vi conosce da sempre e vi vuole bene senza interessi: la famiglia.

Scorpione

Amici dello Scorpione, voi invece potete tornare a sorridere. Le stelle infatti annunciano un martedì niente male, durante il quale le buone notizie faranno il paio con alcuni incontri niente male. Riuscirete a rivedere, dopo tempo immemore, una persona speciale con cui avevate perso i contatti. Sarà l’occasione per ricordare i bei tempi andati, ma anche per costruire qualcosa per il futuro.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi – 22 ottobre 2019 – avranno molta energia da spendere, soprattutto sul lavoro. Siete dei perfezionisti e non vi accontentate dei traguardi raggiunti: volete sempre il meglio per voi e per la vostra azienda. Il dipendente perfetto. Peccato che così facendo trascuriate un po’ troppo gli affetti, che non mancheranno di farvelo notare.

Capricorno

Amici del Capricorno, finalmente riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. Sono stati giorni difficili, soprattutto perché sentite la mancanza di una persona speciale che si è allontanata da voi. Nell’attesa di riunirvi, dovete accontentarvi di una quotidianità fatta di lavoro e famiglia. Lo stress non manca, ma per fortuna siete delle persone ricche di risorse ed energie. I traguardi arriveranno, tenete duro.

Acquario

Amici dell’Acquario, quanta fortuna per voi in questo martedì. L’oroscopo di oggi vi vede favoriti in molti settori, ma su tutti i sentimenti. Se siete in coppia, infatti, troverete il coraggio di affrontare alcune questioni che vi fanno soffrire, riuscendo a risolvere tutto per il meglio. Ma le buone notizie sono soprattutto per i single, visto che dopo mesi caratterizzati da poca voglia di fare nuove conoscenze, in questa giornata vi renderete conto di essere pronti a una nuova avventura.

Pesci

Amici dei Pesci, per voi non ci sono molte buone notizie oggi. Vi sentite sottotono, sia a livello fisico che mentale, e avete solo voglia di abbassare tutte le serrande e dormire fino a domani. Per molti di voi, però, ci sono tante cose da fare: armatevi di coraggio e affrontate la giornata con il sorriso. Sarà già un grande passo avanti.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

