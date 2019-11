Oroscopo oggi: martedì 12 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 12 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 12 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la giornata è positiva e, soprattutto, proficua. Nel senso che avrete una gran voglia di fare, di utilizzare quelle energie di cui vi sentite pieni. Qualsiasi tipo di iniziativa è fortunata, quindi date pure sfogo alla vostra fantasia.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede una Luna in aspetto decisamente positivo. Quello che continua ad andare male nella vostra vita è l’amore, e c’è una ragione ben precisa. Non potete pensare di placare le discussioni continuando a dare sfogo alla vostra possessività, quindi cercate di darvi una calmata.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede estremamente brillanti. Ad illuminarvi una serie di pianeti, come Venere e Giove, che vi riempiranno di senso dell’umorismo e vi faranno così passar sopra alcune difficoltà e tensioni.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede respirare una vera aria di armonia in famiglia. E questo vi infonde quel che più a voi fa bene: la serena consapevolezza che il vostro “clan” affettivo sia in salute e che goda di una generale tranquillità.

Leone

Cari Leone, Venere viaggia sereno nel vostro amico Sagittario, aiutandovi ad avere maggiore sensibilità, empatia e volontà di armonizzare la vita familiare. Se siete nati nella terza decade, dalla vostra avete anche un portentoso e benefico Giove, che, sempre dal segno del Sagittario, vi aiuta a gestire, con intelligenza e un pizzico di fortuna, eventuali situazioni critiche.

Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna in Toro vi garantisce una fase di benessere, relax e condivisione con la famiglia o il partner. A goderne maggiormente saranno i Vergine nati dal giorno 24 al 29 di agosto, che vedranno giungere soddisfazioni emotive e conferme da parte delle persone a cui vogliono bene.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vede Venere in ottimo aspetto per il vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 12 di ottobre. Il pianeta della salute e della bellezza vi rallegra lo spirito, strappandovi un po’ a quella costante seriosità che a volte vi contraddistingue.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede felici sulle ali di nuovi splendide mete da raggiungere, appoggiati da una razionalità prodigiosa che un bel Saturno vi infonde, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di novembre. Da questo momento quasi tutto l’olimpo zodiacale tifa per lo Scorpione, quindi cercate di “arraffare” quanto più riuscite.

Sagittario

Cari Sagittario, prosegue la bella sosta di Giove e di Venere nel vostro segno. Avete di fronte una giornata di gioia di vivere, di divertimento, magari in qualche vostro tipico sport, da mettere in azione con i parenti più stretti o i fidati amici di sempre.

Capricorno

Cari Capricorno, siete benedetti dalla Luna nel segno amico del Toro dalle primissime ore del mattino e questo vi rende ricchi di idee da applicare alla vita reale, tanto importante per voi. Il Capricorno infatti è un segno che consente l’analisi e l’attenzione dei dati della realtà, per questo infatti di solito siete così ricercati dalle persone di buon senso e concrete.

Acquario

Cari Acquario, cercate di non badare, in questa giornata, a piccoli nervosismi e lievi contrattempi che possono ancora caratterizzare il vostro quotidiano. In serata l’aria si rasserena e vi promette una fase di distensione e di relax con le persone amiche o nel vostro ambiente familiare.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di questo martedì 12 novembre vede un momento discretamente felice per voi. I vostri pianeti guida, Luna e Nettuno, stimolano la vostra dolcezza, il vostro carattere comprensivo e capace di osservare gli aspetti più complessi della realtà.

