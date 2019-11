Oroscopo oggi: lunedì 4 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 4 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, giornata di inizio novembre che vi vede in una buona forma psicofisica, pronti a dare il meglio di voi stessi in famiglia e nel gruppo dei vostri conoscenti. Molti di voi oggi (lunedì 4 novembre 2019) saranno nello stato d’animo giusto per fare baldoria e divertirsi.

Toro

Urano stabilmente nel vostro segno vi colma di una volontà di condivisione in famiglia e con gli amici. Di fronte ad alcune divergenze che possono verificarsi, con la Luna contraria oggi in Aquario, riuscirete durante la giornata a minimizzare come solo voi sapete fare.

Gemelli

Profilo dei transiti planetari abbastanza buono in questa giornata di inizio di novembre per i Gemelli. Continua la positività di Marte in particolare che prosegue nell’assicurarvi una buona condizione psicofisica e un ottimo umore.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio in splendido aspetto dal segno dello Scorpione vi rende vivaci e pimpanti in questo inizio del mese di novembre. La Luna, non più negativa, inizia a donarvi buonumore e capacità di relazionarvi con grande facilità. Avanti così!

Leone

La Luna vi comporta oggi qualche piccolo malumore in famiglia e nella cerchia delle amicizie. Niente di grave, in realtà, riuscirete a stemperare ogni eventuale incomprensione. Ma certo, qualche fastidio di troppo si potrebbe manifestare.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti di quanto seminato nelle scorse settimane. In campo familiare siete particolarmente gioiosi, sereni, dotati di capacità comunicative in particolare con i parenti.

Bilancia

Continua il momento positivo per i Bilancia. Marte, Venere, Mercurio sono in ottimo aspetto e vi consentono di procedere spediti in ogni settore della vostra vita. Soltanto se appartenete alla terza decade dovete stare in guardia.

Scorpione

Nettuno in Pesci è pronto oggi (4 novembre) a darvi quelle intuizioni così magiche, tanto capaci di spianarvi la strada e farvi comprendere la realtà meglio di chiunque altro.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi, i nati sotto il segno del Sagittario saranno di buonumore. Non vi mancheranno senso dell’umorismo, brillantezza mentale, capacità di ascolto: con questi ingredienti molte porte vi saranno aperte.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi farete conto sull’intuizione, piuttosto che sul vostro abituale ragionamento deduttivo. I risultati che otterrete saranno di molto superiori a quelli che voi stessi vi aspettavate.

Acquario

Giornata abbastanza positiva per gli Acquario, sebbene Mercurio tocchi una zona dello Zodiaco per voi non particolarmente esaltante. Oscillazioni del tono e dell’umore vi possono caratterizzare specie nei rapporti familiari e amicali. Tenete duro.

Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi, il cielo dei Pesci sarà particolarmente radioso grazie al Sole e Mercurio in Scorpione. Intuizioni folgoranti non vi mancano, attingete a questa facoltà con grande disinvoltura, riuscendo a comprendere o svelare, addirittura, alcune situazioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

