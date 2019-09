Oroscopo oggi: giovedì 26 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Mercurio in Bilancia opposto al vostro segno vi suggerisce di prendervi del tempo per riflettere. Un po’ di solitudine ogni tanto non guasta, avete bisogno di pensare a quello che vi rende felici in questo momento, gli spunti sono pochi, quindi bisogna appuntare qualche nota al margine. Non abbiate paura di analizzare a fondo le vostre paure, soltanto così potrete affrontarle e sconfiggerle.

Toro

Cari Toro, la Luna in Leone stuzzica il vostro nervosismo, non sarà una giornata piacevole e l’oroscopo vi invita a essere cauti. Cogliete l’occasione per togliervi qualche sassolino dalla scarpa, potrete finalmente sconfiggere le vostre debolezze. Non sarà tutto in discesa, dovrete salire su qualche montagna russa, ma poi potrete camminare sulle vostre gambe senza scossoni, quindi varrà la pena incassare qualche turbolenza.

Gemelli

Cari Gemelli, siete diffidenti quest’oggi. L’oroscopo per quelli nati sotto il vostro segno vi consiglia di ascoltare il vostro istinto. Se credete che qualcuno stia cercando di adularvi con l’intento di trarvi in inganno, allora rifiutate senza pietà ma sempre con classe. Il lavoro può garantire qualche successo, l’importante è lavorare duro.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’influenza di Mercurio in Bilancia potrebbe mettervi su una strada difficile. Siete alla ricerca di attenzioni, motivo per cui potreste finire tra le braccia della persona sbagliata. Non lasciatevi ingannare dalla patina dorata, potrebbe nascondersi del marcio sotto tutto quel luccichio. Da tempo il vostro cuore vorrebbe maggiore affetto, ma non dovete accontentarvi del primo che capita.

Leone

Cari Leone, la Luna nel vostro segno vi sprona a scendere a patti con la vostra coscienza. Ultimamente avete affrontato alcune sfide che vi hanno lasciato l’amaro in bocca, non siete certi di aver fatto tutto al meglio, i dettagli tralasciati sono diventati il vostro tormento, ma non potete tornare indietro quindi lasciate che gli eventi facciano il loro corso e guardate al futuro.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita a essere cauti perché potreste cadere in inganno. Qualcuno nel lavoro o nel campo sentimentale sta cercando di distrarvi dai vostri obiettivi, siate più duri ed efficienti, se avete un obiettivo in mente portatelo a termine senza permettere a nessun altro di metterci bocca.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio nel vostro segno quest’oggi vi permetterà di affrontare al meglio alcune questioni irrisolte. Vi siete presi del tempo per riflettere, ma non potete chiudervi nella vostra testa, dovete anche agire. Non temporeggiate a lungo perché la situazione potrebbe peggiorare. Lasciatevi consigliare dalla famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, questa è stata una settimana impegnativa, per fortuna il weekend vi permetterà di prendere una boccata d’aria. Nel frattempo, il vostro sarà un giovedì spinoso perché dovrete affrontare qualche questione irrisolta. Il lavoro è diventato una spina nel fianco e avvertite qualche tensione anche a casa, stemperate l’atmosfera con una chiacchiera spensierata.

Sagittario

Cari Sagittario, sprizzate grande energia quest’oggi e l’oroscopo per voi brilla di positività. Ormai avete ben chiaro qual è il vostro obiettivo per il futuro e siete consapevoli di non poter avere tutto e subito, motivo per cui portate diligentemente pazienza. In amore tira una brutta aria, il partner è stufo dei vostri comportamenti altalenanti, c’è bisogno di prendere una posizione.

Capricorno

Cari Capricorno, Mercurio in Bilancia vi spinge a cercare una persona del vostro passato con la quale avete qualche questione irrisolta. Che sia amore o amicizia, quello che vi porta indietro è il rimorso, vi è dispiaciuto il modo in cui si è concluso il vostro rapporto ma, se da parte vostra c’è l’intenzione di riappacificarvi, non è detto che dall’altra parte ci sia la stessa determinazione. Attenzione alle delusioni.

Acquario

Cari Acquario, non dimenticate i vostri appuntamenti quotidiani perché potrebbe essere un problema. Ultimamente avete la testa da un’altra parte, siete troppo distratti e oltre al lavoro anche l’amore inizia a risentirne. Il vostro partner più volte ha espresso le proprie perplessità, non dategli modo di attaccar briga per qualche vostra (importante) dimenticanza.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede determinati a raggiungere il vostro obiettivo della giornata. Il weekend si avvicina così come i vostri progetti, ne avete tanti in ballo, qualcuno potrebbe risentirne, ma non volete lasciar perdere neanche una virgola e mettete anima e corpo in quello che vi piace. Cercate di conservare un po’ d’attenzione anche per le vostre relazioni interpersonali.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

