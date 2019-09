Oroscopo oggi: domenica 22 settembre 2019. Tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 22 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete quella di oggi dovrebbe essere una giornata tranquilla, senza particolari scossoni. Non sarà entusiasmante. Davanti vi si pareranno diversi problemi ma Nettuno nel segno dei Pesci farà innalzare il livello dell’intelligenza, aiutandovi a risolvere con più facilità molti problemi. Ne vedrete gli effetti soprattutto in campo familiare.

Toro

Cari Toro, Saturno e Plutone sono i vostri potenti protettori celesti e questa giornata saranno coadiuvati dalla Luna e da Nettuno: tutti faranno in modo che alcuni vostri desideri possano diventare realtà. In primo piano le conquiste erotiche, i cospicui introiti economici, la serenità in famiglia e con gli amici. Ma attenzione a non chiedere troppo alla sorte e a non commettere passi falsi.

Gemelli

La vostra vena molto socievole, mondana, vivace, sarà in questa giornata settembrina in primo piano. Brillantezza di spirito che vi avvicina senza nessuna difficoltà ad ambienti e a persone di vario genere. Fate attenzione a non esporvi troppo nel manifestare le vostre idee, potreste incontrare qualcuno che entra in polemica con voi. Mercurio vi carica di un sprint eccezionale da spendere in attività sportive.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi, sono previsti astri benefici per voi in questa giornata che precede l’equinozio d’autunno. Sensibilità e intuito sono i vostri talenti più consistenti e vi rendono più scorrevole l’esistenza. Ottimi rapporti con amici, figli, fratelli o sorelle. Non vi preoccupate, per il momento, se alcuni vostri progetti sono lontani dal poter essere realizzati. Se potete, abbandonatevi alle gioie della vita acquatica anche solo per una passeggiata.

Leone

Giornata brillante e serena per i Leone. In vista nuovi contatti umani. Mercurio transita felicemente nel segno amico della Bilancia e vi promette incontri, divertimenti con gli amici, tante feste. Il clima di allegria è reso ancora più vivace e divertente da una buona posizione di Venere che vi rende simpatici e amabili con chi più vi piace.

Vergine

Un Plutone particolarmente “magico” vi fa trovare la poesia nei paesaggi di fine estate e nella bellezza e nel richiamo della natura. Chi di voi ne beneficerà a piene mani saranno i Vergine che festeggino il loro compleanno dal 7 al 14 del mese di settembre.

Bilancia

Cari Bilancia, determinazione e ambizione la faranno da padrone durante la giornata di oggi, domenica 22 settembre 2019. Il potente Marte dal segno buon vicino della Vergine infatti vi sostiene stimolandovi ad osare e a lanciarvi in sfide di vario genere. Giove, invece, occupa stabilmente il segno fidato del Sagittario e mette sulla vostra strada la buona fortuna.

Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi (22 settembre 2019) i nati sotto il segno dello Scorpione avranno una spiccata sensibilità e l’intuito per far le scelte giuste e saper riconoscere i veri amici. Saturno e Nettuno, dal segno del Capricorno e dai Pesci, entrambi a loro agio, vi aiutano, nel farvi giungere inaspettate sorprese nel campo delle amicizie e dell’amore.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro cammino, se agirete con coerenza, serietà e forza di decisione è destinato ad arrivare al traguardo che desiderate. Già durante la giornata di oggi, domenica 22 settembre 2019. Solo Marte ora vi intralcia la strada con qualche contrarietà nei rapporti con il prossimo: sappiate tenere a freno la vostra tendenza a comportarvi con un pizzico di paternalismo e moderate i toni.

Capricorno

Quadro zodiacale che vede pianeti molto positivi che si accompagnano ad altri contrari per voi del Capricorno. Saturno vi consente di muovervi in modo oculato, prudente, ma nello stesso tempo intuitivo. Sul piano dell’aspetto fisico sarete vigorosi e agili. Così vi vogliono Saturno e Plutone in fausta congiunzione al vostro segno. Avanti così.

Acquario

Acquario: durante questa domenica di settembre vi assiste la vostra tipica vena di umorismo. Il pensiero di una situazione un po’ stagnante dal punto di vista professionale vi invita per il momento alla cautela nelle scelte. Mercurio garantirà buonumore e intese amicali, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio.

Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi (22 settembre 2019), i Pesci saranno tra i segni più fortunati della giornata. In particolare la Luna, ospitata nel segno del Cancro, esalta il vostro fascino dolce, suadente e Plutone nel Capricorno il sex-appeal. Sarete inoltre molto propensi ad adattarvi alle circostanze, cosa che vi permetterà di superare alcuni ostacoli.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

