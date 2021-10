L’oroscopo fact-checking: gli astri sette giorni dopo

Sul sesto numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dal 22 ottobre, Roberto Corradi analizza le profezie di Branko

Sul sesto numero del settimanale TPI – The Post Internazionale, in edicola dal 22 ottobre, Roberto Corradi analizza le profezie di Branko.

Ariete

«Questo è un buon momento per spiegare le ali sul fronte professionale. Probabilmente ti troverai in forma e pieno di energia in questa settimana». E infatti il 13 ottobre William Shutner, 22 marzo 1931, a bordo del Blue Origine vola nello spazio. E stavolta… veramente.

Toro

«Sarai molto richiesto sul fronte sociale». E infatti il 17 ottobre Francesco Facchinetti, 2 maggio 1980, prende un cazzottone in faccia dal campione di arti marziali Conor McGregor. È fuor di dubbio che quanto a essere richiesto sul fronte sociale, sia stato richiesto. Eccome.

Gemelli

«La cerchia dei tuoi amici è impostata per espandersi. Il fronte romantico appare roseo, mentre incontri una partita ideale». E infatti il 17 ottobre la star di Hollywood Johnny Depp, 9 giugno 1963, subisce l’assalto di alcuni fan in hotel e arriva in ritardo alla Festa del Cinema di Roma.

Cancro

«Le cose iniziano a sembrare migliori ora. Sarai in grado di recuperare il lavoro in sospeso sul fronte professionale». E infatti al ballottaggio delle comunali l’ex ministro Roberto Gualtieri, 19 luglio 1966, sconfigge Enrico Michetti e guadagna la carica di sindaco di Roma.

Leone

«Puoi sorprendere il partner». Ma non solo lui, diremmo. E infatti il 16 ottobre Giuseppe Conte, 8 agosto 1964, per commemorare i rastrellamenti di 78 anni fa avvenuti ai danni degli abitanti del Ghetto di Roma, pubblica un post corredandolo con una foto del ghetto di Varsavia.

Vergine

«Un genitore potrebbe scoraggiarti dal fare qualcosa per cui sei ansioso». E infatti in settimana sul ministro Luciana Lamorgese, 11 settembre 1953, e sulla sua gestione dell’emergenza No vax a Roma, piovono critiche da ogni parte. Immaginiamo anche da parte di alcuni genitori.

Bilancia

«Potresti dover andare d’accordo con qualcuno, anche se il tuo cuore non è lì. Un approccio morbido nella gestione di un subordinato farà molto per incoraggiare una relazione positiva». E invece il 17 ottobre Vladimir Putin dà a una reporter che lo intervista della «bella ma che non capisce».

Scorpione

«Sarai in grado di trovare la scusa perfetta per stare in ufficio con il partner!». Sì ma a fare altro. Infatti il ballottaggio per la carica di sindaco di Torino finisce con la sconfitta del candidato del centrodestra Paolo Damilano. Forse per via del cognome geograficamente piuttosto incongruo.

Sagittario

«È probabile che alcuni di voi acquisiscano una nuova abilità». L’abilità di prendere le distanze, forse, da una certa tv, come infatti nel caso di Vanessa Incontrada al centro di polemiche durante la sua conduzione di Striscia per la consegna del Tapiro da parte di Staffelli ad Ambra.

Capricorno

«Un nuovo inizio non sarà così facile come sembra, ma ci riuscirai. Sarai in grado di esprimere i tuoi punti in modo efficace sul fronte professionale». Ma non da vicequestore, come invece nel caso di Nunzia Schilirò dimissionata dal ministro Lamorgese per dichiarazioni No vax.

Acquario

«Le esigenze lavorative possono costringere alcuni a trascurare la famiglia. Il coniuge potrebbe aver bisogno del tuo aiuto in una questione importante». E infatti il 16 ottobre José Mourinho cena e brinda con Ewan McGregor sulla terrazza del Pincio trascurando qualcun altro, immaginiamo.

Pesci

«Coloro che sono coinvolti in un caso legale dovranno rafforzare la loro posizione». E infatti per Luciano Spalletti, 7 marzo 1969, forse sarà il caso di presentare una denuncia ancora più dettagliata ai Carabinieri nella speranza di ritrovare l’auto rubatagli da ignoti il 16 ottobre.

