Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 novembre 2020:

Ariete

È ora di prendere un po’ d’aria, perché il senso di stanchezza oggi prevale. Potresti avvertire dolori allo stomaco e ai reni. Sarà il caso dunque di concedervi un po’ di relax e una bella passeggiata con tanta aria fresca, così da alleggerire un po’ i pensieri. Se avete degli interrogativi, non pretendete di dare delle risposte certe: con la flessibilità i tuoi desideri saranno più concreti.

Toro

Oggi avete tante idee per la testa, e un team vi appoggierà e sarà disponibile a lasciarti guidare: stimolati il più possibile. Ma sarà saggio muoversi un po’: l’ambiente ti è favorevole e hai bisogno di un po’ di attività fisica.

Gemelli

Si prospetta una giornata lunga e intensa. Dovrete mantenere la calma e cercare di trovare un punto d’incontro con le persone. La tua tendenza è quella di essere troppo riflessivo alle volte, quindi uscire e arieggiare un po’ i pensieri potrebbe essere una buona idea.

Cancro

Leone

Le situazioni che dovrai affrontare oggi porteranno al limite la tua capacità di tollerare gli altri. In amore: viaggio di scoperta nella relazione. Sarai in grado di intravedere alcune caratteristiche del tuo partner che prima ti erano nascoste. Non rimandare nessuna delle tue responsabilità per dopo. Approfitta di ogni momento che hai oggi. Approfitta delle opportunità che si presentano attivamente. Stai attento e sveglio, solo allora farai bussare al successo alla tua porta.

Vergine

Cari amici del Leone, oggi secondo le previsioni di Branko, vi sentirete liberi e leggeri. Anche dal punto di vista monetario vi accompagnerà l’abbondanza. Tuttavia, non dimenticate di essere comprensivi con le persone che vi sono accanto: siete carichi di energie, e tre le tante attività che deciderai di svolgere, non considerare solo te stesso.

Bilancia

La sensibilità sarà amplificata oggi. Un po ‘di interiorizzazione e riposo porteranno un maggiore benessere. Buon momento per rafforzare te stesso emotivamente, aumentare la tua sintonia con la spiritualità e valutare i tuoi sogni. Coltiva la serenità. Viaggi e studi favoriranno l’amore. È ora di iniziare un altro ciclo di vita e rinnovare i sentimenti. Nuove relazioni in vista!

Scorpione

L’incapacità di esprimere i tuoi sentimenti e desideri ti farà attraversare diversi momenti di tensione durante la giornata di oggi. In amore, le parole possono essere molto dannose se usate in modo errato. Pensa attentamente prima di parlare. Oggi devi lottare continuamente contro le distrazioni nel tuo ambiente di lavoro. Non perdere la pazienza. Benessere: non incorporare cattive abitudini nella tua vita, per qualche motivo queste sono quelle che vengono apprese più velocemente. Attieniti ai tuoi principi e valori.

Sagittario

Giornata molto positiva per stabilire una partnership professionale, proiettare la tua immagine ed espandere le prospettive di crescita finanziaria. I piani futuri porteranno eccitazione. Carriera e amore possono andare insieme in questa fase. Rompi la routine ed esplora la tua creatività. I nuovi progetti saranno motivo di piacere e maggiore soddisfazione personale. Aumenta la tua visibilità e risplendi.

Capricorno

Una piacevole sorpresa aumenterà ulteriormente l’affetto e la fiducia in una relazione speciale. La giornata favorirà l’amore. I contatti con amici da lontano attiveranno la tua creatività. Un invito speciale può modificare il programma. Pianifica un viaggio o un’attività per due. La famiglia e gli affari interni continueranno a destare preoccupazioni. Aiuta come puoi e risolvi i problemi.

Acquario

Sarai una fonte di conforto e aiuto per i tuoi cari durante la giornata di oggi. Cerca di fare del tuo meglio per farlo. In amore, non dare spazio alle insicurezze nella coppia. Non lasciare che la paranoia diventi il ​​tuo tenore di vita. Devi imparare a giocare come una squadra per avere successo nel lavoro. Infine, non aspettarti la perfezione nella persona con cui scegli di condividere la tua vita, è umana come te. Apprezza le piccole cose.

Pesci

Luna e Venere intensificheranno le emozioni e il romanticismo nella vita intima. I piani di matrimonio guadagneranno terreno oggi. Discuti i dettagli. Era anche un buon momento per riunire fratelli e armonizzare i rapporti familiari. Le basi affettive diventeranno più solide. Amore in aumento!

