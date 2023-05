Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, cercate di mantenere la pace con qualcuno che non è dalla vostra parte. Soprattutto al lavoro. Riuscirete ad interpretare l’ospite perfetto per un amico o un parente.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, aspettatevi di diventare il centro di attrazione in una riunione di famiglia. Investire in un progetto insolito è come giocare con il fuoco, quindi consideratelo bene.

Gemelli

Cari Gemelli, l’acquisto di una casa potrebbe presto diventare una realtà per alcuni. Sarete in grado di sfruttare al meglio una situazione romantica che vi si presenterà.

Cari Cancro, la giornata si preannuncia perfetta per una gita in coppia. È probabile che alcuni di voi si uniscano a un gruppo per risolvere difficoltà sul fronte accademico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 maggio 2023), alcune vostre mosse vi aiuteranno a risolvere una preoccupazione finanziaria che vi assilla negli ultimi tempi.

Vergine

Cari Vergine, evitate spese inutili. Proprietà e altri beni possono essere messi in vendita da alcuni. Un restyling dell’immagine può fare miracoli nella vostra vita sentimentale.

Bilancia

Cari Bilancia, è probabile che un aiuto esterno dia una spinta al vostro rendimento scolastico. È probabile che i trasportatori abbiano una giornata campale e aumentino le loro prospettive.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, buone notizie per i novellini. La giornata sembra favorevole per avventurarsi in qualcosa di nuovo sul fronte professionale.

Sagittario

Cari Sagittario, è probabile che qualcuno vi accompagni in un viaggio, ma lo renderà piacevole. Una relazione senza vincoli si rivelerà esilarante.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è probabile che voi godiate di un immenso appagamento e di pace mentale. Per alcuni è possibile diventare spirituali. Un accordo finalizzato da voi vi metterà in una luce favorevole al lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 maggio 2023), siete in viaggio? Tutto filerà liscio. Potrebbe essere avviata la tanto attesa costruzione di una casa.

Pesci

Cari Pesci, per alcuni è prevista la partecipazione a un evento di celebrità. Innamorarsi è una possibilità concreta per coloro che lo cercano.