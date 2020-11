Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi dovrete accettare il fatto che le cose non vanno sempre come vorreste. Qualcosa può andare storto, ma non fatene un dramma. Adattatevi alle cose, anche se non coincidono con i vostri desideri. Questo vale anche per l’ambito lavorativo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 3 novembre 2020 – ci potranno essere interessanti trattative in ballo, sia a livello lavorativo che per quanto riguarda investimenti, compravendite e affari. Qualcuno potrebbe cambiarvi i piani all’ultimo minuto. Se ci sono stati conflitti, parlatevi e vedrete che una soluzione si trova sempre.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi dovrete approfittare di una Luna davvero favorevole. Eppure non tutto sarà rose e fiori: alcune situazioni infatti vi faranno sentire un estraneo, un pesce fuor d’acqua. Quando vi manca la possibilità di avere sotto controllo il vostro futuro e quello che accade intorno a voi, vi sentite come un pesce fuor d’acqua.

Cancro

Cari Cancro, vorreste fare mille cose contemporaneamente e dare una mano a tutti ma purtroppo non è sempre fattibile. Dovete darvi una calmata e soprattutto delle priorità, ritagliandovi un po’ di spazio anche per voi stessi e i vostri affetti più stabili. In alcune questioni che non vi riguardano, meglio non entrare direttamente.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 3 novembre 2020 -, siete vogliosi di aiutare il mondo, ma non sempre è possibile. Cercate allora di darvi una calmata se non volete risultare inappropriati. In amore dovete dimostrarvi più aperti al dialogo se volete davvero comprendere il partner. La vostra motivazione sarà una carta vincente sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, soprattutto se avete una certa età, mettete a frutto gli insegnamenti di una vita per risolvere situazioni complesse. In amore sarà una giornata fortunata e positiva, la vostra passione d’altronde è alle stelle, anche se vivete una relazione di lunga data. Sul lavoro dovete essere originali e creativi se volete attuare cambiamenti importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 3 novembre – secondo l’oroscopo di Branko apprezzerete notevolmente il sostegno e la vicinanza delle persone a voi vicine. Soprattutto le amicizie di una vita si riveleranno fondamentali in un periodo complesso. In amore potrebbero esserci litigi e incomprensioni con il partner. Sul lavoro state seminando bene, ma per raccogliere i frutti dovrete attendere ancora un po’.

Scorpione

Cari Scorpione, attenzione a giocare troppo con l’arma dell’ironia e del sarcasmo. Qualcuno potrebbe non comprendere le vostre battute e offendersi. In amore si prevede una giornata piacevole, da trascorrere con il partner. Se vivete una lunga relazione, è il caso di ravvivare la coppia, uscendo dalla solita routine. Sul lavoro siete particolarmente ispirati, chi vi circonda lo noterà.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata nella quale dovrete dimostrarvi concentrati e presenti a voi stessi. Errori gravi altrimenti sono dietro l’angolo. Se siete single e volete finalmente incontrare l’anima gemella, dovete darvi da fare maggiormente. le cose belle d’altronde non capitano per caso. Sul lavoro serve più ordine e impegno.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 3 novembre – sarà una giornata nella quale sarete sereni e tranquilli. Fate il vostro con entusiasmo e precisione, per cui avete poco da recriminarvi. In amore se siete single non avete tanta voglia di mettervi a cercare l’anima gemella, state bene da soli. Giornata senza particolari scossoni sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata vivace e serena. I single dovranno fare molta attenzione e non commettere passi falsi, soprattutto se c’è una persona che vi piace. Le coppie invece ritroveranno attrazione e passione con il partner. Sul lavoro ricordatevi di darvi il giusto tono, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, per voi si prevede una giornata attalentante e un po’ sottotono. Ci saranno momenti felici e altri di sconforto, per cui cercate di mantenere la calma. Dal partner potrebbe arrivare una notizia inaspettata. Sul lavoro ci sono diversi problemi da risolvere.

