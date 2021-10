Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, il weekend apre con Luna in un punto centrale del vostro oroscopo, preziosa per soluzioni abitative, insieme al Sole scorpionico procura occasioni favorevoli. Notevole apporto della fortuna simboleggiata dal sestile Venere-Giove, domani si aggiunge al trionfale duetto amoroso anche Marte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete già concluso buoni affari nel vostro settore operativo, ma ricordate che la situazione è in movimento fino a Luna nuova del 4, nel campo delle collaborazioni. Il confronto è inevitabile. Siete pronti ad ascoltare le idee degli altri, ma non le prendete nella giusta considerazione. E, invece, da domani sarà necessario ascoltare prima di parlare.

Gemelli

Cari Gemelli, ottime notizie dal fronte del lavoro e dello studio. Grande influsso per il vostro segno che aspira a posizioni elevate nella carriera, ma state attenti ad immancabili lotte nell’organizzazione del lavoro. Prendete con calma il weekend che si conclude con Luna-Vergine, più attenzioni al coniuge.

Cancro



Cari Cancro, Luna ultimo quarto, formatasi ieri sera in Leone, fortemente contrastata da 3 potenti pianeti che incidono sull’andamento della vita pubblica e sulla natura Urano, Saturno, Giove. Ma le previsioni del weekend ruotano attorno al nuovo transito di Marte che domani va in Scorpione, voi certo potete gioire della novità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 ottobre 2021), Sole in Scorpione transita nel campo che governa rapporti con persone vicine, parenti stretti, emozioni intime. L’influsso incide sull’umore anche perché ultimo quarto nel segno vi rende inquieti. Domani Marte sarà nella stessa posizione, nasceranno altri 3 influssi con i pianeti in Toro (campo del successo) e Acquario (matrimonio, collaborazioni).

Vergine

Cari Vergine, Marte da domani in Scorpione fino al 13 dicembre. Porterà l’energia che mancava, richiamerà dall’oblio la passione amorosa che sembrava essere entrata in letargo con tanto anticipo! Magari leggete perplessi queste righe, ma tra una settimana, venerdì 5 novembre, avrete visione più chiara di tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, la situazione è piacevole perché, nonostante le inevitabili sciocchezze che dovete sentire nel lavoro e nel vostro ambiente, Bilancia non ha pianeti negativi. Anche Marte, che domani pomeriggio esce dal segno, sarà positivo e utile, passa nel campo del patrimonio e vi darà la grinta per fare ancora meglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete sulla bocca di tutti grazie a quel fenomeno di Marte che transiterà nel segno da domani pomeriggio fino al 13 dicembre: le luci di Santa Lucia risplenderanno pure per voi. Infatti, prima di passare alle problematiche domestiche-professionali, ai quotidiani segreti tormenti pensate all’amore!

Sagittario

Cari Sagittario, Venere passionale nel segno, pronta a fare luce sulle recenti ambiguità e farvi trovare una splendida sensualità con la persona amata. E oggi siete toccati pure dalla potente Luna-Leone, da ieri sera ultimo quarto, che vi collega con il lontano. Tenetevi in contatto con amici e parenti che vivono altrove.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, miglioramenti vistosi, sicuri, immediati, annunciati dalla Luna per novembre, mese che avrà una protezione straordinaria e attesa: Marte-Scorpione. Domani pomeriggio il pianeta delle azioni coraggiose e risolutive lascia Bilancia e prende potere del campo degli incontri importanti per attività professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 ottobre 2021), Luna ultimo quarto in Leone, opposta a Saturno e Giove, non è solo un momentaneo distacco da certe situazioni professionali, di cui non siete convinti, ma cambia per un po’ il quadro astrale. Fatti normali, dopo il periodo intenso vissuto in privato e nella vita professionale, domani inizia la lotta con Marte.

Pesci

Cari Pesci, insofferenza in amore, siete concentrati su lavoro, affari, carriera. Molti di voi sono in imbarazzo nelle collaborazioni di vecchia data, vorreste dire di no e non avete il coraggio. È possibile che ci pensi Luna ultimo quarto, esperta di tagli, che nasce nel campo della vita pratica e mette fine a rapporti non validi.

