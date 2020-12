Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 dicembre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, Branko vi prospetta una giornata natalizia circondati da affetti sinceri che vi faranno passare serenamente il Natale. Le stelle sono finalmente favorevoli al vostro segno, il periodo difficile degli ultimi tempi sta passando, ora dovrete iniziare a concentrarvi sul nuovo anno per portare avanti progetti su cui avete meditato a lungo.

Toro

Cari Toro, oggi la Luna entra nel vostro segno e vi farà passare questo giorno di festa in compagnia dell’affetto di persone sincere. Nei prossimi giorni cerca di lasciare andare i pensieri negativi per concentrarti su te stesso e ciò che possiedi. Vedrai che la situazione migliorerà.

Gemelli

Amici dei Gemelli, le previsioni dell’astrologo Branko vi preannunciano per oggi un Natale gioioso. La vostra voglia di fare vi fa fremere per la realizzazione di nuovi progetti, ma bisognerà aspettare, non preoccupatevi, prima o poi i vostri desideri si realizzeranno con successo.

Cancro

Cari Cancro, oggi sarà un Natale meno sfavillante degli anni passati, per fortuna avrete una Luna che illuminerà questo giorno, cerca di evitare pensieri negativi e circondati di persone care che potranno aiutarti a passare un sereno Natale.

Leone

Amici del Leone, la giornata di oggi sarà particolarmente tranquilla. L’amore? Se siete single non chiudetevi in voi stessi, cercate di condividere questo giorno di festa. Nelle coppie apritevi senza riserve con il vostro partner. Non farvi influenzare dalle questioni in sospeso sul lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, vi attende una giornata particolarmente buona. In amore per i single sentirete l’amore e l’affetto di tutti. Per le coppie esprimente i vostri sentimenti al partner senza alcuna riserva. Per quanto riguarda il lavoro, provate a svuotare la mente e non pensare a nulla.

Bilancia

Amici della Bilancia, nella giornata di Natale cercate di rilassarvi. In amore per i single trascorrete questa giornata con i vostri affetti. Per le coppie insieme al vostro partner trascorrerete una giornata meravigliosa. Sul lavoro nulla vi potrà guastare la giornata.

Scorpione

Scorpione, nella giornata di oggi cercate di dedicarvi ai vostri affetti più cari. In amore per i single condividete la giornata con chi amate. Per le coppie il vostro partner reclama il vostro affetto. Sul lavoro avete staccato la spina e liberato la mente. Energie abbastanza buone.

Sagittario

Cari Sagittario, vi aspetta una giornata molto buona. In amore per i single potrete contare sul calore della vostra famiglia e dei vostri amici. Nelle coppie con il vostro partner trascorrerete una giornata meravigliosa. Sul lavoro fortunatamente manca ancora qualche giorno prima di rientrare. Molto buone le vostre energie.

Capricorno

Amici del Capricorno, nella giornata di oggi sarete particolarmente affettuosi. Se siete single vivrete un Natele secondo le tradizioni, se invece avete una relazione dimostrerete tutto il vostro amore al partner. Lavoro? Approfittate di queste feste per rilassarvi e staccare la spina. Energie abbastanza buone.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Natale di Branko ad attendervi c’è una giornata particolarmente piacevole. In amore per i single cercate di passare questa giornata con chi amate. Per le coppie con il vostro partner, sarete più socievoli e comprensivi. Sul lavoro siete riusciti ad instaurare un buon rapporto con colleghi e superiori. Buone le energie.

Pesci

Amici dei Pesci, per voi si prospetta una giornatamolto serena. In amore per i single state con la vostra famiglia e godetevi ogni momento. Per le coppie, potrebbe esserci qualche momento di disagio con il partner ma nulla di serio. Sul lavoro trascorrete questa giornata senza pensieri. Le energie sono buone.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 25 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 dicembre 2020