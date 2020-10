Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale potrete ritrovare maggiore vitalità, dopo un periodo un po’ sottotono. Le difficoltà non sono mancate, ma adesso il peggio sembra essere passato. Se ci sono questioni in sospeso, affrontatele di peso. Questo vale sia per il lavoro che per l’amore. Chi è in coppia vive un periodo un po’ freddo, inventatevi qualcosa per riaccendere la passione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi avrete una serie di cambi d’umore che vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Le cose partono bene in mattinata, per poi peggiorare dal pomeriggio. Tensioni e discussioni in particolare sul lavoro: vi sentirete parecchio stressati e stanchi, tanto da accusare qualche acciacco fisico. Portate comunque avanti i vostri progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata piena di energia e voglia di fare. Dovrete affrontare situazioni non facili, anche perché vi siete dovuti assumere parecchie responsabilità. Riuscirete a risolvere tutto con grande naturalezza, provocando invidia ad amici e colleghi. Ottime opportunità per quanto riguarda le nuove relazioni, se siete single approfittatene per rimettervi in gioco. Avrete presto Venere favorevole.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi (venerdì 23 ottobre) le cose migliorano, anche se qualche difficoltà permane. Potreste infatti portarvi qualche strascico di tensione e stanchezza. Non temete perché pian piano riuscirete a recuperare, grazie ad un quadro astrale favorevole. Approfittate del weekend in arrivo per prendervi cura di voi stessi, rilassandovi, magari in compagnia del partner.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il caso di essere parecchio prudenti, perché le cose potrebbero non andare bene come vorreste. Se state avviando una nuova relazione, cercate di conoscere bene l’altra persona prima di fare passi in avanti importanti. Le coppie avvertono un forte nervosismo. Se avete problemi personali o di lavoro, non scaricateli sul partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, giornata molto fortunata, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. In amore i single potranno fare piacevoli incontri, scoprendo di avere nuove passioni. Le coppie vivranno un periodo di grande fermento. Nuove opportunità e collaborazioni a livello lavorativo. Potreste avere un colloquio importante per la vostra carriera.

Bilancia

Cari Bilancia, si prevede una giornata molto produttiva. In amore per i single è il momento di ripartire dopo un periodo di stasi, conoscete persone nuove. Se avete una relazione stabile, ritagliatevi del tempo da trascorrere con il partner, altrimenti potrebbe sentirsi trascurato. In ambito lavorativo è il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, recuperando il tempo perso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata piuttosto soddisfacente sotto ogni punto di vista. I single potranno fare piacevoli incontri. Le coppie stabili devono cercare di evitare occasioni di litigio con il partner. Sul lavoro ci saranno ottime occasioni da sfruttare, ma mantenete la calma.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata all’insegna della riflessione. Se siete single dovete capire cosa volete davvero dalla vostra vita. Le coppie storiche devono capire cosa vogliono dal proprio partner: è la persona giusta per voi? Anche sul lavoro dovete capire cosa vi piace davvero. Inutile fare cose che non vi interessano.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata stimolante soprattutto per i single. Avete un grande fascino e tanta simpatia, in modo da risultare contagiosi. Gli impegni non mancano e andate sempre di fretta. Attenzione perché il vostro partner potrebbe non apprezzare questo vostro atteggiamento: cercate di non trascurarlo. Sul lavoro siete motivati e darete il massimo: presto arriveranno ottime opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko, sarà una giornata all’insegna delle polemiche. I single sono molto meno scettici di un tempo, e hanno ritrovato la voglia di amare e conoscere nuove persone. In amore il vostro partner potrebbe consigliarvi e supportarvi come mai in passato. Sul lavoro mantenete la calma, per evitare discussioni inutili.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 23 ottobre 2020 – per voi si prospetta una giornata molto positiva. I single finalmente possono uscire dal guscio e conoscere persone nuove. Le coppie di lunga data riusciranno a ritrovare i giusti stimoli per fare bene e stare insieme al partner. Ottime opportunità sul lavoro: studiate e specializzatevi nel vostro campo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 ottobre 2020