OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, la vostra situazione, soprattutto lavorativa, è in netto miglioramento. D’altronde l’influenza positiva di Luna e Toro si fa sentire. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e gli affari. Ci sono alcune spese in più da affrontare, ma riuscirete a far quadrare i bilanci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fare attenzione perché le stelle non vi assistono. Massima prudenza quindi in ogni settore. Verificate alcune relazioni strette perché le cose potrebbero non andare come previsto. In amore è un periodo altalenante.

Gemelli

Cari Gemelli, siete tra i segni favoriti della giornata. Bene in particolare il lavoro, con le stelle che vi rendono prativi e concreti. Potete anche prendervi cura del corpo e della mente, risolvendo qualche acciacco fisico. Bene anche gli affari grazie alla protezione di Mercurio.

Cancro



Cari Cancro, anche se termina il mese della Bilancia, questo non è il momento di bilanci! Il periodo che si sta aprendo infatti è davvero ottimo. Chi è single ad esempio potrebbe incontrare presto l’anima gemella. Attenzione a Marte ostile in Bilancia, in quadratura diretta con Plutone. Cautela massima negli affari.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 ottobre 2021), sappiamo che vi piace strafare, ma dovete anche calmarvi un attimo e darvi delle priorità. Evitate troppi spostamenti e adottate uno stile di vita sano. Si possono risolvere problemi familiari e ottenere successi esaltanti.

Vergine

Cari Vergine, con il Sole in Scorpione avrete un quadro astrale assai stimolante, soprattutto sul lavoro. Potete togliervi belle soddisfazioni, ma non prendetela sul personale se qualcosa non va come vorreste. Favoriti gli affari, anche quelli più complessi. Cercate di capire se l’amore che state vivendo sia quello giusto oppure no.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete piuttosto istintivi, quasi irrazionali, e rischiate di perdere la bussola e il legame con la realtà. Dovete invece stare con i piedi per terra e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Con questa Venere spendente, potete togliervi grandi soddisfazioni in amore, specie se siete single da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di pensare a un netto cambiamento nella vostra vita. Non potete continuare a stare così, a sopravvivere, dovete rimboccarvi le maniche seriamente. Novembre, il vostro mese, sarà quello della riscossa.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete stati molto severi con voi stessi e con chi vi circonda. Cercate di non esagerare, perché a lungo andare la corda può spezzarsi. Ottimi gli affari, potete pensare a un acquisto importante come la vostra casa. In amore vi piace essere nomadi e inseguire le vostre prede.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete sempre molto attenti e positivi, ma a volte l’umore nero si impossessa di voi e non vi abbandona. Le stelle favoriscono l’attività lavorativa, potete togliervi grandi soddisfazioni. Siete chiamati in questo periodo a prendere una decisione importante: valutate con calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 ottobre 2021), a volte risultate essere molto eccentrici, ma preferite agire di testa vostra e non sentendo cosa dicono gli altri. Serve però cautela perché le stelle non favoriscono la sfera professionale. Bene l’amore, anche se non siete padroni del vostro destino e delle decisioni che vengono prese, ma vi sta bene così.

Pesci

Cari Pesci, ci sono questioni del passato che devono essere chiarite prima che sia troppo tardi. Nella sfera lavorativa finora ci sono stati tanti progetti ma poca concretezza. Chi è fidanzato da tempo può pensare ad un impegno più gravoso, come il matrimonio o dei figli. Siete davvero pronti?

