Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, prima di fare un investimento importante, accertatevi di avere tutte le carte in regola e che non sia troppo rischioso, altrimenti meglio aspettare. Ottime opportunità a livello professionale, potreste essere coinvolti in un progetto ambizioso. I tanti impegni vi mantengono in forma e pieni di energia.

Toro

Amici del Toro, organizzate in vista del weekend qualcosa di piacevole con la vostra famiglia. Se a causa di questa pandemia siete stati fermi per lungo tempo dal punto di vista lavorativo, adesso è il momento di ripartire alla grande. Approfittate del favore delle stelle se dovete fare investimenti importanti, come comprare una casa.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potrete ottenere ottime risposte sul fronte professionale o dello studio. I vostri sacrifici stanno per essere finalmente ricompensati. In amore, se vivete una relazione stabile, siete premurosi e affettuosi con il partner, e la vostra metà non potrà che apprezzare.

Cancro

Cari Cancro, stelle ottime dal punto di vista degli affari. Potreste concludere un investimento importante. Il momento per comprare casa, per voi o per vostro figlio, è ormai vicino. Ottime opportunità a livello professionale: un nuovo progetto da portare avanti è in arrivo. Non trascurate la cura del corpo, dovete rimettervi in forma.

Leone

Amici del Leone, giornata di grande tensione, per cui cercate di mantenere la calma. I single vivono un periodo non molto felice e sottotono: non è il momento migliore per trovare l’anima gemella. Litigi con il partner per le coppie di lunga data. Cercate di trovare un punto d’incontro. Anche sul lavoro, mantenete la calma.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko in questa giornata dovete mantenere la calma perché la tensione è alle stelle. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. I single non sono dell’umore giusto per rimettersi in pista e cercare l’anima gemella. Chi invece ha una relazione stabile, potrebbe litigare inutilmente con il partner. Fermatevi e trovate un accordo. Sul lavoro avete accumulato troppo stress.

Bilancia

Cari Bilancia, siete pieni di speranza e tanti progetti per il futuro. I single possono approfittarne per rimettersi finalmente in pista. Chi invece vive una relazione stabile, può trascorrere con il partner momenti romantici e pieni di passione, anche in vista del weekend. Questa settimana è stata molto stressante, approfittatene per rilassarvi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, una giornata nella quale dovrete avere molta cautela se non volete litigare inutilmente con il partner. I single vivono un periodo fortunato, grazie ad un quadro astrale favorevole. Valutate pro e contro prima di concludere un investimento importante e dispendioso per il futuro. Cautela anche sul lavoro.

Sagittario

Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo siete molto idealisti e con la testa fra le nuvole, mentre invece dovreste essere più concreti. In amore è il momento di ritornare con i piedi per terra, altrimenti con concluderete nulla. Anche per le coppie storiche il consiglio è di essere pragmatici. Tanta fantasia sul lavoro, invece, non guasta, specie se avete in ballo nuovi progetti.

Capricorno

Amici del Capricorno, giornata piena di soddisfazioni, anche se venite da un periodo complesso. I single hanno avuto litigi e scontri con persone vicine, ma adesso cercate di parlarvi e chiarire. Siete consapevoli del vostro valore. Questo vale anche per il lavoro. Le coppie storiche hanno il bisogno di condividere più cose con il partner, è il momento di costruire qualcosa di prezioso.

Acquario

Amici dell’Acquario, giornata nella quale mantenere la calma se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. I single dopo un lungo periodo ai box vogliono finalmente trovare una persona d’amare. Chi invece vive una relazione stabile deve approfittare del weekend per trascorrere momenti di passione e romanticismo con il partner. Dovete essere più concentrati sul lavoro per non fare errori gravi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questa giornata avete tanti dubbi. I single potrebbero lanciarsi in una nuova relazione, ma è bene essere cauti almeno all’inizio. Le coppie storiche devono darsi completamente al partner, soprattutto se pensate sia la persona giusta per voi. Sul lavoro abbiate meno ansie e prendete le cose come vengono.

