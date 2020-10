Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 2 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, conoscete già queste Lune di ottobre, ormai avete esperienza, cambiano in Bilancia e mandano spesso in tilt i rapporti, ma sono anche stimolanti e ravvivano i legami, buttano all’aria quello che può essere sacrificato. I giovani iniziano a conoscere l’efficacia di questa Luna piena in Ariete, che porta con sé nuovi amori e rende sensuali e calde le relazioni, fa nascere anche un pensiero sul matrimonio.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Venere torna a splendere nel punto più alto del vostro cielo, Vergine, custode delle cose più belle della vita, amore prima di tutti. Si soffre quando Venere è negativa, ma voi la sentite in modo ancora più forte, perché la stella per voi rappresenta tutto. Ora è arrivato il momento perché vi darà una preziosa collaborazione nel lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore tornerete difficili e capricciosi, l’ingresso di Venere in Vergine non è a vostro favore questa sera, toglie un po’ di intensità al matrimonio, ma quanto a slancio erotico Marte è carico di passione, questa Venere sarà utile quando si combina con qualche bella Luna per la famiglia. L’ordine è necessario e va ristabilito.

Cancro

Cari Cancro, secondo giorno di Luna piena in Ariete, la vita privata è un po’ in disparte per l’impegno continuo che richiede il lavoro, non è solo una Luna responsabile del nervosismo che vi opprime, non è facile mostrarsi sereni con persone che non apprezzate particolarmente, ma dovete anche andare avanti, attenzione alla salute, Marte sembra impazzito.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko Venere vi saluta, stasera la stella della fortuna trasforma in oro tutto ciò che tocca e lascia il segno, facendo le valigie e alloggiando in Venere fino al 28, la vostar banca. State attenti comunque all’aspetto finanziario, entrate e uscite, siete osservati con severità da Mercurio in Scorpione, pesante pure per le questioni famigliari.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo Brnako i nativi americano avevano paura di Venere, quella luce giallo-arancio che si accendeva all’alba e al tramonto, voi però non avete alcun timore, anzi la state aspettando con ansia, almeno da un mese, il tempo che è rimasta silenziosa in Leone, stasera torna nel vostro segno e già da domani sarà in ottimo aspetto con la Luna in Toro e anche con Mercurio e Giove.

Bilancia

Cari Bilancia, state affrontando tante difficoltà lungo la strada, ma Saturno è sempre Saturno, potete considerare questo mese sicuramente uno di successo, dovete essere furbi e veloci per sfruttare il momento propizio quando arriva, oggi è difficile che accada con la Luna piena ancora in Ariete che crea un’opposizione nervosa anche nei rapporti stretti, matrimonio, ed è ancor più delicata con le transizioni finanziarie.

Scorpione

Cari Scorpione, questa Luna in Ariete, anche se non è piena come oggi, a voi porta sempre un po’ di sintomi influenzali, ma risulta decisamente positiva per il lavoro, potrebbe anche far intravedere la possibilità di buoni affari, ma non riesce ad essere direttamente in aspetto con Mercurio nel vostro segno. Buono per le finanze sarà l’aspetto di Venere in Vergine più Giove e Saturno attivi.

Sagittario

Cari Sagittario, tutti gli aspetti che Luna in Ariete forma con altri corpi celesti per voi sono positivi, quindi impegnatevi al massimo nel settore più importante della vostra vita al momento. Nel lavoro metteteci tanta passione e iniziativa, mantenete vivo il dialogo in famiglia e nel matrimonio, Venere in Vergine questa sera potrà creare qualche disturbo.

Capricorno

Cari Capricorno, situazione non particolarmente brillante per tutto il giorno, avete ancora la Luna piena in Ariete, vi manca il vigore e il buon umore. Con tanto fuoco nel cielo non potrebbe essere diversamente, questa Luna tocca tutti i punti sensibili del vostro corpo già provato da Marte e Saturno.

Acquario

Cari Acquario, stasera Venere lascia Leone e va in Vergine, segno legato ai sogni e alle speranze, è normale che le persone di una certa età si abbandonino ai ricordi in questo periodo, l’autunno è la stagione della nostalgia ed è anche un periodo di semina. Oggi con Marte e poi Venere deve tornare protagonista l’amore.

Pesci

Cari Pesci, pensieri e parole, l’importante secondo Branko è metterli insieme in un discorso che abbia senso, siete ricchi di emotività, utilizzate questo dono per finalità positive soprattutto nel mondo del lavoro che comincia a prendere finalmente il ritmo giusto. Nonostante lo stress, ottobre produce risultati concreti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 ottobre 2020