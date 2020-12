Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, da oggi inizierà una nuova fase. In questi giorni Saturno vi ha liberato dalla sua opposizione e da domani, sabato 19 dicembre, inizierà il transito di Giove. Da questo momento iniziate a pensare in grande per poter fare nuovi progetti.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (18 dicembre), per voi si prospetta una giornata un po’ confusa. Saturno da oggi si trova nel segno dell’Acquario e in questa posizione potrà portarvi qualche complicazione. Non preoccupatevi, le complicazioni si trasformeranno in qualcosa di positivo per il vostro lavoro o per iniziare una nuova avventura.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna favorevole vi farà sentire forti e pieni di vitalità e vi aiuterà a dare inizio a nuovi progetti come – ad esempio – organizzare un futuro viaggio da fare quando la situazione mondiale lo permetterà.

Cancro

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata produttiva che potrete sfruttare per avvantaggiarvi nelle cose pratiche. In un futuro immediato, alcuni di voi, potranno essere occupati da una questione bancaria…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi chi cerca una sistemazione adeguata rischia di essere fortunato. Chi soffre di una condizione medica potrà godere di un netto miglioramento. Insomma, si prospetta una giornata interessante.

Vergine

Cari Vergine, oggi – 18 dicembre 2020 – sarete apprezzati per aver trovato il tempo per adempiere a un importante impegno sociale. Un disaccordo con il partner rischierà di mettere fine a una bella serata.

Bilancia

Cari Bilancia, alcuni di voi potranno risparmiare abbastanza per acquistare ciò che hanno sempre desiderato. È probabile che lo sforzo svolto in un lavoro venga riconosciuto e vi faccia guadagnare elogi importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, la pace prevale sul fronte interno e vi aiuterà a rilassarvi e godervi la giornata. Per chi è in viaggio d’affari è previsto un viaggio faticoso.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi – 18 dicembre 2020 – per voi sarà molto fortunata. In amore i single riusciranno a fare colpo su una persona inseguita da tempo. Siete fidanzati o sposati? Con il vostro partner pianificate tutto quello che dovete fare. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi aiuteranno a raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Capricorno

Cari Capricorno, nella giornata di oggi – 18 dicembre – dovrete rivedere il vostro bilancio. In amore siate voi stessi e conquisterete tutti. Per quanto riguarda il lavoro, presto Giove vi aiuterà ad aumentare i vostri guadagni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi riuscirete ad esprimervi al meglio. In amore farete degli incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a dare sfogo alla vostra creatività.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata in cui sarete molto risoluti. In amore cambieranno molte cose. Capitolo lavoro: il vostro impegno verrà premiato. Le energie sono abbastanza buone.

