Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, non sprecate il vostro tempo con persone che non ne valgono la pena. Energia nell’amore: mettetevi a lavoro. Cercate di non litigare per problemi finanziari, non ne vale la pena. Mettete da parte la vostra testardaggine e guardate le cose da entrambi i lati.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 16 ottobre 2020 -, vi sentirete più sicuri finanziariamente. Se avete bisogno di assistenza medica, rivolgetevi a professionisti riconosciuti. Amore: mostrerete un carisma che vi permetterà di sostenere il vostro potere di convocazione e rafforzare i legami emotivi. Ricchezza: vi verranno in mente idee brillanti e vorrete metterle in pratica.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sarà molto importante trasmettere credibilità e fiducia e sicuramente. Amore: attraverso un’attività sportiva potreste incontrare una persona interessante. Godetevi quel dolce momento che il destino vi regala.

Cancro

Cari Cancro, oggi affronterete momenti di grande adrenalina con buoni risultati. In amore andrà tutto bene ma, se sei siete single, non è un buon momento per iniziare una relazione. Tuttavia, sapete bene che siete in grado di fare tutto ciò che volete.

Leone

Cari Leone, per voi – secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 16 ottobre 2020 -, si prospetta una giornata dove potrete avere delle nuove opportunità. Amore: approfittate di questo momento per conoscere qualcuno. Nelle coppie potrebbe esserci un po’ di nervosismo… Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, è il momento giusto.

Vergine

Cari Vergine, si prospetta una giornata molto fortunata. In arrivo soddisfazioni importanti. Fate esperienze nuove insieme al vostro partner. Sul lavoro potrebbe presentarsi un nuovo affare.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata dove dovrete essere cauti. In amore usate di più la testa. Conflitti in vista con il partner. Sul lavoro preparatevi ad affrontare dei momenti non facili.

Scorpione

Cari Scorpione, quella di oggi – 16 ottobre 2020 – sarà una giornata abbastanza promettente. Le stelle sono dalla vostra parte, le cose andranno per il meglio con il partner. Sul lavoro siete pronti ad intraprendere una nuova strada.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi sarete fortunati. Amore: in vista un incontro molto importante, che potrebbe cambiare tutto. Per quanto riguarda il lavoro, avete un importante meeting con un cliente nuovo.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 16 ottobre 2020 – sarà una giornata alquanto faticosa. In amore c’è qualcosa che vi frena, cercate di capire cosa. Bene invece le coppie: si riaccende la passione con il vostro partner, vi aspetta un fine settimana intenso. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere pronti ad affrontare qualche imprevisto o contrattempo.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata dove avrete voglia di fare. Amore? Dovete guardarvi in giro, non date nulla per scontato. Le coppie avranno voglia di fare molte attività insieme. Sul lavoro vi dovrete impegnare per trovare i fondi per la vostra impresa.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, per voi oggi si prospetta una giornata fruttuosa. Approfittate di queste giornate per tentare la fortuna in amore e realizzare i vostri desideri. Sul lavoro riuscirete ad ottenere un finanziamento importante. Le energie sono abbastanza buone.

