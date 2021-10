Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete nel periodo della Bilancia, con Marte e Mercurio in quel segno, meglio non essere troppo in vista. Nel senso che è bene non parlare di progetti in fase di elaborazione, deve ancora arrivare la vostra Luna piena, il 20 ottobre. Non vuol dire che non dobbiate proseguire con i progetti iniziati o che non possano presentarsi opportunità nuove, ma il lavoro richiede azioni silenziose.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo giornate delicate. È chiaro che l’attenzione è concentrata sull’ambiente professionale e sul mondo delle finanze, dove peraltro voi funzionate più che bene, ma può sempre esserci qualcuno che si diverte a cercare il pelo nell’uovo. Amore: restate meno in casa, uscite più spesso tra la gente.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è il mese della Bilancia, ma non solo: è pure per voi Gemelli occasione di fortuna nel lavoro, studio, carriera, affari, ma anche nuovi appassionati, duraturi amori. Questo venerdì è un tesoro per voi 3 segni d’aria perché si verifica trigono diretto tra Giove-Acquario e Sole-Bilancia alla presenza di 4 ospiti Saturno, Luna, Mercurio, Marte. Quindi è facile intuire quanti valori positivi nel vostro cielo, quanto potete ottenere, dove potete arrivare.

Cari Cancro, la vostra acqua (elemento astrale) è diversa da quella torbida dello Scorpione, o del mare dei Pesci, per questo non si capisce perché vi troviate spesso invischiati in situazioni e problemi di persone con cui avete poco in comune. Le stelle vi rimproverano ma vi danno anche la possibilità di iniziare una nuova navigazione già nella notte di domani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 ottobre 2021), non vi assomiglia Luna-Acquario, troppo fredda, cerebrale, ma domani sarà un’altra e il 20 esploderà nel magnifico plenilunio in Ariete, l’amore vi salverà! Venere favorisce nuovi contatti, guadagni extra.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio sarà particolarmente attivo nel mese dello Scorpione, tenetelo presente quando prendete impegni e firmate contratti, compromessi, cercate di sistemare al più presto gli aspetti legali e burocratici delle questioni. Se avete trovato emozioni nuove, durante il primo quarto, tenetelo gelosamente per voi, domani e domenica Luna cambia faccia, diventa aspra per il matrimonio…

Bilancia

Cari Bilancia, i riflettori sono accesi e puntati su di voi che state vivendo un autunno d’oro. Le speciali attenzioni di Giove, astro della fortuna, arrivano oggi al punto più luminoso grazie al trigono perfetto con Sole nel vostro segno, alle ore 11 e 47. Potete vivere un mezzogiorno di fuoco anche in amore. Spensieratezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le grandi novità possono cominciare ad arrivare già domani con la Luna in Pesci. Cautela nella salute, in particolare le persone sopra i 50. Niente vi impedisce di guardarvi intorno se siete alla ricerca di qualcuno da amare.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete tutto il giorno sotto la protezione di una Luna che non si stanca di creare situazioni e occasioni che vi possono portare grande successo, che considerati i tempi, reputiamo eccezionale anche sotto il profilo economico. Dopo la pausa di domani e domenica, richiesta da Luna-Pesci, che richiederà partecipazione alla vita di famiglia, un altro colpo di fortuna, specie in amore, è previsto intorno al 20.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, grazie alla luce di Giove con la Luna che illumina anche il vostro mondo interiore vedrete gli altri, soprattutto le persone dell’ambiente professionale, nella loro verità. Del resto è arrivata l’ora di fare una selezione non solo dei progetti professionali e di affari, ma anche una scelta ragionata delle persone con cui trattare e proseguire la lotta per il successo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 ottobre 2021), prima di mezzogiorno avverrà quello che l’astrologia considera uno dei massimi trigoni per quel che riguarda realizzazione pratica ed emozioni interiori, Giove nel vostro segno e Sole in Bilancia. Ogni 12 anni Giove torna in un segno e viene definito il ritorno di Giove, che dovete sfruttare in situazioni che aspettano ancora di essere realizzate completamente. Aggredite la vita!

Pesci

Cari Pesci, nei rapporti d’amore, nel matrimonio, come anche con figli e genitori, potrà verificarsi qualche momento di inquietudine, causa Venere in Sagittario, tenete presente che il transito sarà di breve durata e che non si oppongono altri pianeti, si tratta solo di non cedere al nervosismo del momento, specie se dovete parlare di cose serie.

