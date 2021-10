Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questo periodo avreste voglia di lasciare tutto e tutti e darvi alla fuga. Siete davvero sicuri sia la soluzione più giusta? Forse semplicemente vi basterebbe uscire dalla solita routine e rilassarvi, abbandonando le solite preoccupazioni.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, affrontate le questioni che più vi pesano e vi infastidiscono con successo e abnegazione. Prendetevi comunque tutto il tempo necessario. Il vostro morale sta migliorando e guardate finalmente il mondo con maggiore ottimismo.

Gemelli

Cari Gemelli, se ci sono questioni in sospeso, dovete far capire a chi vi circonda qual è il vostro punto di vista, ma non potete pretendere che tutti siano d’accordo. Ultimamente siete più razionali e con i piedi per terra, questo vi aiuterà a realizzare i vostri progetti.

Cari Cancro, vi sentite particolarmente liberi e decisi ad esprimere ad ogni costo la vostra opinione, anche se non tutti apprezzeranno. Avete grande energia e siete in buona forma, insomma, le stelle vi assistono. Attenti però a non offendere qualcuno con il vostro essere così schietti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 ottobre 2021), avete tenuto fede alle vostre scelte, senza desistere in alcun caso, anche se qualcuno vi ha provato a istillare il dubbio e farvi desistere. Avete fatto bene e ora il successo è a un passo. Cercate però di rilassarvi e prendervi del tempo per voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, giornata tranquilla e senza particolari guizzi, ma già da domani le cose saranno più caotiche ed impegnative. Pensate di più a voi stessi che non a chi vi circonda. Cercate di fare attività fisica e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Bilancia

Cari Bilancia, atmosfera tranquilla e rilassata dopo un periodo davvero negativo per il vostro segno. Potete vivere nuovi piaceri e grandi emozioni, perché avete un fascino irresistibile. Dovete soltanto contenere la vostra impazienza e irruenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’atmosfera sarà definitivamente tranquilla e rilassata. Potete avvicinarvi a nuovi piaceri e vivere forti emozioni, non perdete però di vista i vostri obiettivi. In amore avete un grande fascino, per cui potrete conquistare anche le prede più ambite.

Sagittario

Cari Sagittario, avete senz’altro buone idee ma dovete essere in grado di metterle in pratica. Il nervosismo la fa da padrone, ma non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste. Siete nervosi e particolarmente emotivi, ma non esagerate altrimenti rischiate di scoppiare. Avete bisogno di una pausa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a volte vorreste essere più riflessivi, ma non sempre vi viene dato il tempo di riflettere prima di agire. Cercate però di non correre rischi eccessivi ed inutili e rimandate eventualmente ai prossimi giorni le decisioni più delicate. Curate il fisico e la salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 ottobre 2021), un ottimo cielo che si apre per il vostro segno vi permetterà di chiarirvi le idee e pensare a cosa puntare. Portate avanti con fiducia i vostri progetti. Attenti a non prendervi qualche malanno di stagione, con questi primi freddi.

Pesci

Cari Pesci, saprete creare un clima davvero positivo intorno a voi, per cui chi vi circonda sarà in grado di darvi il massimo, soprattutto sul posto di lavoro. Anche a livello psicologico siete al massimo e questo non potrà che farvi bene. Siate vicino alle persone a voi care che hanno bisogno del vostro aiuto.

