Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 ottobre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, durante la giornata di oggi la Luna si riunirà con Marte. Il consiglio dell’astrologo istriano è quello di dedicare un po’ di tempo in questo weekend al relax. Impegnatevi a programmare un viaggio con gli amici o con il partner.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi riuscirete ad avere una serata romantica: approfittane! Si prospetta un fine weekend pieno di momenti speciali in amore. Questo sia per le coppie di lunga data, sia per i single che sognano di incontrare l’anima gemella.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, oggi e domenica avrete un cielo davvero positivo, questo vi aiuterà a incontrare qualcuno di nuovo e bello. Siete alla ricerca di una qualcuno di davvero speciale, qualcuno che vi fa sentire le così dette “farfalle nello stomaco”.

Cancro

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata in cui rischierete di soffrire di emicrania. Non sottovalutate la stanchezza e lo stress che avete accumulato in questi ultimi giorni. Il consiglio dell’astrologo è quello di riposare un po’ e se necessario fate un controllo medico per tranquillizzarvi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (3 ottobre 2020) inizierà un nuovo ciclo di vita. Le stelle saranno molto promettenti, soprattutto per ciò che concerne la vita pratica e il denaro. In amore, al contrario, potrebbero nascere delle polemiche.

Vergine

Cari Vergine, la vita sentimentale sarà protagonista assoluta delle prossime giornate. Oggi, in particolar modo, chi sta frequentando qualcuno, chi ha un rapporto di coppia, potrebbe vivere una notte decisamente romantica.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi dovrete avere molta prudenza. Sarete probabilmente molto stanchi e sotto pressione e potreste saltare per un semplice nonnulla. Cercate di mantenere il sangue freddo!

Scorpione

Cari Scorpione, Marte faciliterà i piccoli interventi di chirurgia. Per esempio, se state rinviando da giorni l’estrazione di un dente del giudizio, potreste approfittare di questa giornata per prendere appuntamento dal dentista.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana termina un po’ sottotono, con alti e bassi, soprattutto nei rapporti nati da poco. Non date troppo peso ai dettagli e cercate di rimanere calmi di fronte alle provocazioni. Le Stelle consigliano di portare pazienza anche perché l’amore va a gonfie vele!

Capricorno

Cari Capricorno, lasciate alle spalle una settimana intensa e frenetica, nonostante vi siate ripromessi di calibrare gli impegni. L’obiettivo del week-end è di ricaricarvi e di ritrovare un po’ di ottimismo. Attenzione in amore, il partner richiede la vostra attenzione.

Acquario

Cari Acquario, le stelle vi sorridono e saprete cogliere al volo queste occasioni che vi gratificheranno e vi appagheranno. Nel rapporto di coppia riuscirete a districarvi bene nelle situazioni conflittuali, dove sarete voi a trovare l’accordo e ad infondere la fiducia nella persona amata. Godetevi questi momenti di serenità.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, potrete finalmente ritenervi soddisfatti delle decisioni che avete preso e inizierete a vedere anche i primi risultati concreti delle vostra creatività. Tenete per voi i progetti più cari che avete in mente e non raccontate troppo di voi a delle persone conosciute da poco, perché potrebbero non essere completamente sincere….

