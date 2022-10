Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 29 ottobre – parte in maniera positiva, avete tante cose da fare ma alla fine i frutti del vostro impegno non tarderanno ad arrivare.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per le coppie che finalmente possono dirsi maggiormente serene. Perché non organizzare qualcosa di bello assieme?

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per chi desidera mettere le mani in pasta all’interno di una nuovo progetto. Favoriti i contatti con altre città e persone nuove.

Cari Cancro, per voi si prospettano delle stelle interessanti per l’amore. Se di recente avete conosciuto una persona carina non fartevela scappare, potreste tornare a vivere delle intense emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 ottobre 2022), per voi si prospetta un cielo un po’ nervoso… Se con il partner ci sono stati dei battibecchi state lontani dalle polemiche e cercate la strada del dialogo.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 29 ottobre 2022 – potrebbero esserci dei rallentamenti, pertanto, non arrabbiatevi se le cose non vanno esattamente come volete… Recupero già dalla serata.

Bilancia

Cari Bilancia, stelle interessanti per l’amore, è giunto il momento di lasciarsi andare alle emozioni! Sicuro che dietro un’amicizia in realtà non si nasconda dell’altro?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo interessante per le coppie che desiderano mettere in cantiere un progetto importante nel corso dei prossimi mesi. Lavoro? Prestate grande attenzione alle clausole di un accordo.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi sarete facilmente suscettibili, cercate di non infastidirvi per delle sciocchezze ma guardate le cose da un punto di vista diverso.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente c’è maggiore serenità in casa! Avete tante cose da fare, ma con l’aiuto del partner ogni incombenza sarà maggiormente leggera. Tutto si potrà superare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 ottobre 2022), stelle interessanti per tutti coloro che da poco hanno intrapreso una nuova attività! Avete voglia di mettervi in gioco e di dimostrare il vostro reale valore!

Pesci

Cari Pesci, bel cielo per l’amore, le emozioni tornano, finalmente, a fare capolino nella vostra vita! Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si sta muovendo ma dovete avere ancora un po’ di pazienza.