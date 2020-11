Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 novembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi potreste essere particolarmente nervosi. Il consiglio è di riflettere prima di agire d’impulso soprattutto a lavoro. Se nell’arco della giornata incontrerete delle difficoltà, fermatevi un attimo a pensare prima di passare all’azione.

Toro

Cari Toro, giornata ideale dal punto di vista dei sentimenti. Chi recentemente ha avuto problemi con il rispettivo partner, dovrebbe sfruttare questa giornata per risolvere le questioni rimaste in sospeso.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle ultime settimane avete lavorato tanto e disperso molte energie. Prendetevi una giornata per staccare da tutto e dedicarvi solo a voi stessi. Diversi impegni vi attendono all’orizzonte, meglio ricaricare le batterie.

Cancro

Cari Cancro, giornata ideale per rilassarvi con il vostro partner o magari con qualche amico. Spegnete il cellulare e lasciatevi trasportare dagli eventi, che di sicuro saranno piacevoli.

Leone

Cari Leone, preparatevi: la prossima settimana potrebbe essere assai proficua dal punto di vista professionale. Potreste ricevere una promozione. Dovete fare attenzione però ai vostri risparmi: cercate di gestire con parsimonia il vostro denaro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, cercate di fare più attenzione alla vostra alimentazione. Approfittate del fine settimana per stilare una dieta da seguire nel corso dei prossimi giorni. Perdere qualche chilo non potrà che farvi bene.

Bilancia

Cari Bilancia, ottima giornata sul fronte degli acquisti. Alcuni di voi potrebbero concludere un affare immobiliare già preventivato da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi potreste fare alcuni incontri interessanti. Una ex o un ex potrebbe materializzarsi dal passato: è arrivato il momento di perdonare e guardare avanti.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata proficua dal punto di vista lavorativo. Ottime prospettive anche dal punto di vista economico: oggi potreste fare i conti con una inaspettata fonte di guadano.

Capricorno

Cari Capricorno, ultimamente non vi siete sentiti in forma. È arrivato il momento di rimettersi in sesto e anche di recuperare il rapporto con alcuni parenti e amici che ultimamente avete frequentato poco.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, vi sentite come un leone in gabbia. Potreste placare la vostra voglia di fare tante cose programmando qualche viaggio per il prossimo anno.

Pesci

Cari Pesci, giornata particolarmente favorevole per i single. Oggi, infatti, potreste fare un incontro che potrebbe rivelarsi esplosivo. Attenzione a lavoro: i vostri colleghi sono competitivi e non rimarranno a guardare passivi i vostri successi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 novembre 2020