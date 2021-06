Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa volta forse non riuscirete a raggiungere l’obiettivo che vi eravate posti, ma non disperate: chi s’accontenta gode. Ora riposatevi.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di Branko oggi per voi prevede una giornata da trascorrere insieme ai vostri affetti più cari: prendetevi cura di loro. E di voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi siete particolarmente in vena di chiacchiere: aprire il proprio cuore fa bene all’anima. E non vi curate di chi fa polemica.

Cancro

Cari Cancro, ogni tanto peccate di ingenuità: purtroppo le persone non sempre sono così limpide come credete. Ora guardate in faccia la realtà e prendete le decisioni più opportune.

Leone

Cari Leone, venite da un periodo intenso e impegnativo: avete bisogno di ricaricare le batterie. Novità in arrivo sul fronte lavorativo.

Vergine

Cari Vergine, oggi sarete chiamati a prestare soccorso a una persona che ne ha bisogno. E qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta per riscuotere un vecchio credito.

Bilancia

Cari Bilancia, il motto del giorno è: no stress. Il lavoro può attendere e voi vi circondate di poche persone, ma quelle giuste.

Scorpione

Cari Scorpione, qualcosa vi tormenta, ma non fatevi prendere dall’ansia: a tutto c’è rimedio. E, se dovrete voltare pagina, lo farete.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko oggi per voi è tutto all’insegna dell’amore: in questi giorni una brezza frizzate soffia a vostro favore. Cogliete l’attimo.

Capricorno

Cari Capricorno, in questi giorni soffrite di manie di persecuzione: tranquilli, nessuno ce l’ha con voi. Cercate di capirlo e siate meno egoisti. Collaborate con gli altri, non chiudetevi in voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, una piccola scocciatura potrebbe rovinare il vostro sabato. Ma non lasciatevi prendere dall’agitazione: risolvetela e basta.

Pesci

Cari Pesci, i nodi stanno venendo al pettine e voi siete un po’ confusi sulle scelte da compiere: fatevi una passeggiata chiarificatrice. Meglio se in un posto fresco.

