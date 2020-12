Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 dicembre 2020:

Ariete

Trascorrerete una bella giornata di Santo Stefano, accanto agli affetti più cari. L’allineamento dei pianeti fa sì che vi sentiate sempre più determinati ad affrontare ogni tipo di difficoltà.

Toro

La Luna nel vostro segno vi donerà energia e vitalità. Dovete approfittarne per ricaricarvi e per passare questa giornata di festa accanto alle persone che più amate.

Gemelli

Oggi potrete trascorrere la giornata in compagnia della vostra famiglia, trovando svago, relax e affetto. Non pensate al lavoro, anche se avete preoccupazioni, e dedicatevi solo alle persone a cui volete bene.

Cancro

Giornata che si rivelerà migliore rispetto a quella di ieri. Giove e Saturno non sono più in opposizione al vostro segno. Di conseguenza, ritroverete la serenità che mancava da qualche giorno.

Leone

Giornata piacevole, in cui potrete trascorrere del bel tempo con la vostra famiglia. Le coppie passeranno un giorno sereno e potrete distrarvi da alcune recenti preoccupazioni lavorative.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Una giornata in cui sarete particolarmente affettuosi, specie con i vostri familiari. In amore, le coppie riusciranno ad aprirsi e ad affrontare con sincerità le difficoltà. Sul lavoro, vi state impegnando anche in questi giorni di festa.

Bilancia

Oggi cercate di rilassarvi, prestandovi ai giochi tipici di queste feste. Per le coppie, col vostro partner trascorrerete una giornata serena e piacevole. Sul lavoro è ancora il momento di festeggiare.

Scorpione

Oggi dovrete essere misericordiosi. E’ arrivato infatti il momento di perdonare qualcuno. Le coppie devono chiarire le loro recenti incomprensioni. Sul lavoro, le stelle vi aiutano per ricominciare con la marcia giusta.

Sagittario

Giornata piacevole, in cui potrete apprezzare dei bei momenti assieme ai vostri affetti più cari. Le coppie riusciranno a passare ore di tranquillità e serenità. Sul lavoro state ricaricando le energie per ripartire nel migliore dei modi.

Capricorno

Oggi vi mostrerete particolarmente gentili. La serenità familiare vi aiuterà a passare una giornata all’insegna della tranquillità. Sul lavoro siete molto agguerriti e pronti a ripartire con sprint nei prossimi giorni.

Acquario

Giornata piena e all’insegna della famiglia e dell’amore. Le coppie sentiranno una forte intesa, anche in famiglia l’affetto prevarrà sulle incomprensioni. Sul lavoro avrete la mente libera da ogni pensiero.

Pesci

Giornata molto positiva. Vi circonderete delle persone che vi fanno sentire bene. Per le coppie, sfruttate la giornata per stare assieme al vostro partner. Sul lavoro vi ricaricate prima di ripartire.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 26 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 26 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 26 dicembre 2020