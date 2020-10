Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 ottobre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi le cose andranno miglioreranno sicuramente, rispetto ai giorni passati. Infatti la scorsa settimana è stata particolarmente pesante soprattutto da un punto di vista delle relazioni. Le Stelle però vi rassicurano, infatti questo sabato riuscirete a ritrovare l’armonia che tanto vi mancava e inoltre si presenterà un’interessante opportunità.

Toro

Cari amici del Toro, prestate molta attenzione in questa giornata sopratutto alla vostra salute. Le fatiche di questi ultimi giorni vi hanno un pò provato, per questo è meglio correre ai ripari! Cercate di dedicare del tempo a voi stessi, trascorrete dei momenti di serenità con la famiglia e concedetevi qualche coccola.

Gemelli

Caro Gemelli, nella giornata di oggi Mercurio, che si trova nel segno dello Scorpione favorirà la vostra sfera lavorativa. Il consiglio dell’astrologo istriano è di approfittarne assolutamente! Riuscirete a risolvere le questioni che avete in sospeso senza grandi difficoltà. Prendetevi cura del partner, organizzate una cena romantica e godetevi la splendida atmosfera che si creerà!

Cancro

Caro Cancro, oggi l’aspetto finanziario andrà molto bene. Siete riusciti in queste settimana a pianificare tutto per il meglio: entrate ed uscite, arrivando all’obiettivo che vi eravate prefissati. Continuate così, l’imprevisto è dietro l’angolo. Inoltre l’astrologo Branko vi consiglia di praticate un pò di esercizio fisico per scaricare la tensione accumulata sul lavoro.

Leone

Un capitolo di una relazione può finire e anche iniziare un nuovo inizio. Sia che la relazione finisca, o che tu decida di trascorrere un po ‘di tempo separato, o che ti impegni a un nuovo livello di relazione, è tempo che avvenga questo cambiamento. Questo è assolutamente giusto e ti metterà su un percorso nuovo e più produttivo. Settimana “ni” in amore e “no” come idee e lavoro. Ma dal 29 tomi sul podio di Cupido e, nelle cose pratiche, di Mercurio. Tu pazienta per qualche giorno!

Vergine

l momento c’è il potenziale per un cambiamento improvviso nella tua vita romantica. L’attuale configurazione planetaria porta le cose alla testa in modo tale che una relazione che è diventata aspra può improvvisamente finire, mentre una storia d’amore che è stata silenziosamente impollinata può improvvisamente sbocciare. Qualunque sia il livello di impegno, potresti sentirti più coinvolto, o forse staccarti. Letteralmente tutto può succedere.

Bilancia

Da giovedì arriva la prima vera svolta di miglioramento del 2020, e rappresenta l’anticamera di quelle grandi e fortunate che sono previste nel 2021. Per il momento però evita le forzature.

Scorpione

Auguri! La tua stagione non poteva cominciare meglio, con la complicità di Cupido e con la congiunzione di Mercurio, a garanzia di novità lucide e proficue.

Sagittario

Stelle perfette perché la settimana vi restituisca quello che fate per far star bene chi amate. Per chi è solo, le molteplici giornate favorevoli lasciano intravedere innamoramenti senza precedenti.

Capricorno

Le Stelle tenteranno di ingarbugliare il quieto vivere, ma solo se sarete intransigenti con chi vive con voi. Venere dalla Vergine vuole difendervi dalle provocazioni. E ricordate: stress e malcontento sono generati solo da voi stessi.

Acquario

Dopo un inizio settimana entusiasmante, le Stelle stuzzicheranno la vostra insofferenza per le “costrizioni”. Starà a voi essere meno inafferrabili. Rispolverate gli ideali che cercate in una relazione, per non scatenare inutili litigi.

Pesci

Le Stelle vi faranno cercare tutto ciò che vi fa star bene, perché sarete super ricettivi alle emozioni. Lasciatevi coccolare, frequentate i luoghi che evocano piacevoli ricordi e state in vostra compagnia per un po’: solo così riuscirete a offrire il meglio di voi stessi.

