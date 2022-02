Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, è arrivato il momento di voltare pagina e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti, soprattutto in ambito lavorativo. Consiglio: imparate ad affidarvi anche di più alle persone, la collaborazione con i colleghi darà presto i suoi frutti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sentite sulle spalle il peso delle responsabilità, ma voi non siete tipi che si arrendono facilmente. Perseguite l’obiettivo e vedrete che riuscirete ad ottenere tutto ciò che vi eravate prefissati.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente avete esaurito parecchie energie: meno male che questo weekend non avete impegni così potrete riposarvi. Qualche tensione in famiglia: riflettete prima di agire di impulso o potreste peggiorare la situazione.

Cancro



Cari Cancro, avete da poco superato un periodo no: ora è il momento di ottenere grandi risultati, sia in campo professionale che in amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 febbraio 2022), siete particolarmente nervosi forse per via di qualche acciacco fisico che vi portate dietro da ormai troppo tempo. Cercate di dedicare qualche ora a voi stessi, non potrà che farvi bene.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di imprimere una svolta alla vostra vita: i single potranno fare incontri molto interessanti, mentre coloro che già vivono in coppia riusciranno a ritrovare il feeling di un tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, un progetto lavorativo vi tiene impegnati da diverso tempo: resistete e presto raggiungerete gli obiettivi che vi eravate prefissati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lamentate qualche acciacco fisico. Approfittate del weekend per ricaricare le pile in vista della prossima settimana, che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Sagittario

Cari Sagittario, diverse incomprensioni in coppia, ma tutto si risolverà nel migliore dei modi già in serata, magari durante una cena a lume di candela.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non vi siete ancora ripresi dallo stress dell’ultimo mese dove avete lavorato tanto per raggiungere quegli obiettivi che però oggi vi stanno regalando molte soddisfazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 febbraio 2022), il peggio è alle spalle, ora potete guardare al futuro con più fiducia e serenità.

Pesci

Cari Pesci, organizzate una gita fuori porta con il vostro/a partner. In ambito lavorativo c’è da chiarire qualche piccola incomprensione con un collega.