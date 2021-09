Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko oggi potreste dover prendere una decisione importante. Siete però incerti e non sapete se chiedere consiglio a una persona fidata. Rischio di tensioni con il vostro partner. Cercate di non perdere la calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in campo sentimentale potrebbero esserci delle nuove emozioni. Non abbiate freni, lasciatevi andare. Vorreste portare avanti un’idea che pianificate da tempo, ma è meglio pazientare ancora.

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro ci saranno dei cambiamenti nel vostro team: provate a rivolgerli a vostro vantaggio. In famiglia potrebbero esserci delle discussioni, ma non fatevi prendere dall’impulsività.

Cancro



Cari Cancro, in famiglia potrebbero nascere delle tensioni, ma voi potete assumere il ruolo di pacificatori, riportando la quiete. Una collaborazione andata bene vi stimola a proseguire su un nuovo progetto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 settembre 2021), oggi Venere vi mette in situazioni strane e trasgressive. Occhio a non farsi coinvolgere troppo. Lo sport vi può aiutare invece a scaricare le tensioni recenti.

Vergine

Cari Vergine, oggi sarete apprezzati dalle persone che collaborano con voi. E’ la dimostrazione che sapete lasciare il segno e farvi notare. Attenzione ai litigi in famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, recentemente vi siete esposti con una persona che vi interessa, ma temete un rifiuto. Dovete però procedere senza titubanze, farsi avanti è sempre la scelta giusta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete mettere a punto con calma i vostri progetti, così da prendere le decisioni più appropriate e senza l’affanno di fare le cose con troppa fretta.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi grazie a Venere risulterete molto passionali e anche un po’ misteriosi. Le coppie consolidate trovano armonia, mentre per i single ci sono possibilità di nuovi incontri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potreste innervosirvi anche per un contrattempo di poca importanza. Siate cauti, specie negli affari, e concentratevi sul benessere e sul vostro partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 settembre 2021), ci sono paure e incertezze che potrebbero limitare le vostre potenzialità. Dovete cercare di essere liberi e togliervi dalla testa certi pensieri negativi.

Pesci

Cari Pesci, provate tante emozioni anche grazie ad alcuni investimenti che avete fatto di recente. Non smettete di mettervi alla prova, in amore come negli affari.

