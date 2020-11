Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, giornata di grande passione per voi: cogliete l’attimo.

Toro

Cari Toro, la Luna oggi è ostile con voi e questo potrebbe ripercuotersi sui vostri legami famigliari e sulle vostre amicizie: siete nervosi e inclini al litigio. Mantenete la calma.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi si prospetta per voi un sabato intenso sul fronte sentimentale.

Cancro

Cari Cancro, oggi godete di grande fascino. Sarà una giornata ricca di passione e vi sentirete amati da chi vi sta accanto.

Leone

Cari Leone, calma e sangue freddo: nelle prossime ore vi troverete ad affrontare problemi sul fronte lavorativo e forse anche sul fronte affettivo. Mantenete il controllo e non lasciatevi andare a espressioni di cui potreste pentirvi.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko oggi dice che sono in arrivo nuovi progetti di lavoro: non fatevi cogliere impreparati.

Bilancia

Cari Bilancia, è un sabato da afferrare al volo: ci sono nuove opportunità per il vostro segno.

Scorpione

Cari Scorpione, weekend molto intenso sul fronte passionale. Godetevi il tempo con il vostro partner e dimenticate i pensieri del lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, ottimo momento per voi: se siete single vi state innamorando, se siete in coppia va tutto a gonfie vele. Il vento dell’amore soffia a vostro favore.

Capricorno

Cari Capricorno, novità in arrivo sul fronte degli affetti. Al lavoro qualcosa non va come vorreste, ma tenete duro: arriverà la vostra ora.

Acquario

Cari Acquario, siete portati ad agire di istinto, ma questo vi potrebbe far commettere un errore. Mantenete la calma e riflettete prima di prendere una decisione.

Pesci

Cari Pesci, si profila un sabato intenso in amore. Non pensate al lavoro e godetevi il riposo del weekend.

