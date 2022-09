Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi sarete energici, determinati, ma avrete delle difficoltà a scendere a compromessi. Avete ben chiari quali sono i vostri obiettivi, ma dovete dimenticare il passato e andare avanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’energia non vi manca: siete positivi, ottimisti nei confronti del futuro. Cercate, però, di non viaggiare troppo con la fantasia e l’immaginazione: dovete restare con i piedi per terra e pensare alla realtà!

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di non essere istintivi. Prima di agire, riflettete. Nelle prossime ore evitate di essere troppo egocentrici: così facendo, a lungo termine, potreste crearvi dei nemici.

Cancro



Cari Cancro, in queste ore siete frustrati, non vi sentite affatto soddisfatti e avete paura di esplodere da un momento all’altro. Cercate di non arrabbiarvi e di parlare. Non tenetevi tutto dentro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), qualcuno sta provando a frenarvi. Cercate di farvi forza e andate avanti da soli se necessario. Prima di agire potrete chiedere consigli a chi vi sta accanto e vi vuole veramente bene!

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 7 settembre – sarete sensibili, empatici e saprete come affrontare al meglio la giornata. Stesso discorso dal punto di vista lavorativo. Cercate di ascoltare i consigli!

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ infastiditi, non sopportate qualcosa sul lavoro perché c’è chi pretende troppo da voi. Avete paura del pensiero della gente, ma sbagliate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ combattuti, indecisi, non sapete bene come agire. Cercate di portare pazienza, di mantenere la calma. Tutto si risolverà!

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di essere aperti, di accogliere a braccia aperte le nuove opportunità che si paleseranno. Non potete dire di no: ogni occasione è persa!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate di tirare fuori un’idea, la creatività non vi manca. Ma non siate frettolosi: la calma resta la carta vincente per ogni decisione!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), avete finalmente chiuso un capitolo della vostra vita e ora vi toccherà scrivere un’altra pagina. Che ne dite di riposarvi prima di portare a termine un progetto?

Pesci

Cari Pesci, sentite la necessità di staccare la spina, avete bisogno di una vacanza, anche se il tempo scarseggia. Non perdetevi d’animo, fatevi forza e tutto si risolverà!