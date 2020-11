Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi è il momento di lanciarsi in nuove avventure ed esperienze. Guardate avanti, inutile restare legati al passato. Tiratevi su con il morale e progettate il vostro futuro. Siete sottotono perché avvertite un clima di sfiducia in chi vi circonda. Vorreste essere maggiormente valorizzati. Abituatevi ad ascoltare le opinioni altrui.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 4 novembre 2020 – si prevede un periodo davvero intenso sul fronte lavorativo. Attenzione a possibili problemi legali da risolvere, fatevi aiutare da un esperto. Questo clima di tensione potrebbe riversarsi sulle persone che vi circondano, cercate quindi di mantenere la calma. Presto recupererete.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi ci saranno ottime prospettive a livello sentimentale. I single potranno quindi trovare finalmente l’anima gemella. Le stelle vi sorridono, soprattutto in amore, per cui approfittatene. Anche sul piano professionale siete appagati e soddisfatti. Mantenete alto l’umore e non vi abbattete.

Cancro

Cari Cancro, siete sempre a mille, ma questo rischia di stancarvi un po’. Cercate allora di riposarvi e dedicare del tempo a voi stessi e ai vostri cari. Giornata segnata dallo stress, siete piuttosto stanchi. In questi casi è opportuno farsi aiutare da persone che vi vogliono bene. A livello lavorativo potrete fare ottimi passi in avanti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 3 novembre 2020 -, potrebbero esserci discussioni con i vostri cari, cercate di parlarvi e chiarire. Avete in mente grandi rivoluzioni nella vostra vita, e il weekend sarà ottimo per fare riflessioni in tal senso. Non trascurate la salute. Prendetevi cura per voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, avete gran voglia di cambiamento. Questo vale sia a livello lavorativo che a livello sentimentale. Le stelle vi sorridono, per cui portate avanti i vostri progetti. Qualche tensione nelle relazioni interpersonali, mantenete la calma e capite da che parte volete stare. Lo stress vi porta a voler un po’ di risposo.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 4 novembre – secondo l’oroscopo di Branko il vostro progetto di vita sarà ben chiaro. In amore avete tanta voglia di cambiamenti. Se avete una relazione stabile, è il caso di valutare un passo in avanti significativo, come il matrimonio o dei figli. Buone possibilità anche per i single. Ottima giornata per lo shopping.

Scorpione

Cari Scorpione, gli impegni non mancano, ma attenzione a non farvi travolgere. In questa giornata siete molto fortunati, per cui potreste avere ottime prospettive sul fronte lavorativo. Portate avanti i vostri progetti. Potreste finalmente risolvere questioni rimaste in sospeso da lungo tempo. Qualcuno si sta intromettendo nella vostra vita privata.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata piena di novità. I single potranno fare ottime conoscenze, ma dovete darvi da fare se volete trovare l’anima gemella. Gli impegni non mancano, ma cercate di svagarvi e dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Per le coppie ci saranno presto ottime opportunità. Fase positiva anche sul lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 4 novembre – sarà una giornata nella quale dovrete rallentare. Avete dato il massimo in questi giorni, adesso è il momento di prendervi un po’ di tempo per voi stessi. Le coppie vivono un periodo di forte stress. Limitate i litigi e nel caso parlatevi per provare a chiarire. Sul lavoro siete sotto stress, avete bisogno di riposo.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata dedicata alla riflessione. I single stanno valutando se è finalmente l’ora di rimettersi in pista e trovare l’amore. Non potete d’altronde pensare di restare soli a vita. Per le coppie storiche ci sono possibili discussioni con il partner. Chiedete scusa e chiaritevi. Sul lavoro siate voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, si prevede una giornata discreta, senza particolari spunti né in positivo né in negativo. I single vivono un periodo difficile, non è il momento di cercare l’anima gemella. Trascorrete più tempo con i vostri amici e familiari. Le coppie di lunga data vivono un periodo felice: i rapporti con il partner sono ottimi. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia.

