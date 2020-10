Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko ci saranno tantissimi influssi per il vostro segno, tutti i pianeti sono interessati a voi e alle vostre relazioni, questo mese finirà in modo epico. La Luna arriva nel segno mentre passano in Bilancia sia Mercurio che Venere opposti a Marte, transiti che mettono alla prova la validità di tutto quello che avete fatto finora.

Toro

Cari Toro, secondo Branko nella notte Mercurio e Venere si trovano in Bilancia, mentre una bellissima Luna piena nel vostro segno chiuderà questo mese e sarete al centro dell’attenzione, soprattutto al lavoro. Non arrivano soltanto gratifiche morali per voi, ma anche importanti movimenti finanziari.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere è la stella del giorno e della fortuna che insieme a Mercurio va in Bilancia, stimola una bellissima apertura del cielo, sarete circondati da affetto e tanto amore e avrete tutte le carte a vostra disposizione per conquistare la persona che vi interessa. Dalla vostra avete un potente magnetismo, dimostratelo già in mattinata con la Luna ormai passata in Ariete che si riscalda accanto a Marte.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi questa è una giornata da vivere con cautela, alcuni passaggi astrali vi metteranno nella condizione di riflettere e di essere un po’ più empatici. Dovete sapervi arrangiare quando Mercurio e Venere sono impegnativi come oggi in Bilancia, la Luna in Ariete è accanto a Marte.

Leone

Cari Leone, fino al 31 questa Luna creativa e intraprendente vicino a Marte in Ariete vi tenterà tantissimo, non cedete alla guerra, non conviene, cercate di fare pace con chi avete già bisticciato, le stelle vi permettono di concludere qualcosa di importante in famiglia soprattutto in amore.

Vergine

Cari Vergine, chi ha avuto incubi nella notte è stato manipolato dall’influsso della Luna che lasciava Pesci per arrivare in Bilancia, stamattina è positiva e molto attiva, occhio di riguardo per la salute. Venere agisce con Mercurio in Bilancia, campo del vostro patrimonio mobile, la verità è che c’è sempre un’opportunità di guadagno per il vostro segno.

Bilancia

Cari Bilancia, quest’anno avete dato tanto alla famiglia eppure non vi risulta di aver fatto abbastanza. Arriva un’importante novità da parte di un parente stretto, Mercurio e Venere da stamattina nel vostro segno entreranno in guerra con Luna e Marte, opposti in Ariete, potreste avere qualche battibecco anche sul posto di lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko sembrate un po’ cupi, sarà per via dell’amore, cercate di essere un po’ più divertenti e spensierati soprattutto nei rapporti di coppia di vecchia data, alcune incomprensioni è meglio chiarirle prima della Luna piena il 31, chi sta scappando invece da una persona malsana non lo farà ancora per molto, perché vi siete persi anche voi.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo una situazione particolare e diversa rispetto a ieri, un cambiamento che tocca diversi aspetti della vostra vita non proprio da favola, ma le favole possono tornare, con la Luna e Marte in Ariete che stimolano amore e fortuna e Mercurio e Venere in Bilancia che favoriscono incontri di ogni tipo.

Capricorno

Cari Capricorno, avete bisogno di due giorni di riflessione, anche se non arriverete alla conclusione, la situazione pratica si presenta più complicata del previsto per un repentino cambio nel campo del successo. Luna in Ariete accanto a Marte alimenta la tensione, sabato poi sarà piena in Toro e vi ritroverete.

Acquario

Cari Acquario, il vostro sesto senso vi aiuta a capire cosa pensano le persone che avete di fronte, questa vostra caratteristica vi aiuterà soprattutto nelle contrattazioni. Oggi si torna a discutere, programmare e valutare le opzioni del lavoro.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko illuminate i vostri occhi con lo splendore dell’amore, Venere torna positiva in Bilancia insieme a Mercurio quindi potrete esprimere anche i vostri pensieri più profondi che vi suggerisce il cuore innamorato.

