Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore non vi manca il buon senso, siete vicini a persone molte perspicaci e realiste. Ed è una cosa stupenda perché avete una gran voglia di condividere le vostre idee e mostrare a tutti quanto valete.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete ottimisti anche se i problemi non sono mancati. Chi ti sta vicino sostiene le vostre idee: siete sulla strada giusta, ma forse dovrete fare i conti con qualche piccolo ostacolo…

Gemelli

Cari Gemelli, sta per concludersi un capitolo della vostra vita, ma il libro non è finito. Anzi, cercate di impiegare al meglio le vostre energie perché è arrivato il momento di pensare a un progetto importante per il vostro futuro.

Cancro



Cari Cancro, lasciatevi andare alle belle emozioni. Anche se quando iniziate a stare bene arrivano i brutti pensieri e, forse, state capendo che le fantasie non hanno posto nella vostra vita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), cercate di essere carini, cortesi. Agli occhi di molti risulterete pensierosi, distaccati. Cercate di superare i vostri limiti.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore dovrete concentrarvi sul vostro corpo e sul vostro aspetto. Sentirete il bisogno di condividere le emozioni, di dire quello che pensate: l’umore giusto c’è, l’energia positiva anche. Avanti così!

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di trascorrere un po’ di tempo con i buoni amici, anche se vi sentite sotto pressione e volete solo portare a compimento i vostri progetti. Provate ad evadere un pochino dalla vostra routine.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non volete avere problemi, ma i vostri desideri rendono la vita un po’ complessa… Sapete esprimere bene quello che provate, ma a volte potrebbero esserci dei fraintendimenti e malintesi.

Sagittario

Cari Sagittario, di solito sapete bene come incastrare tempo libero e impegni. Nelle prossime ore però non riuscirete nell’impresa e forse avrete bisogno di liberarvi un po’.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, prendete le cose troppo sul serio e oggi – 23 febbraio 2022 – potreste avere dei problemi. Cercate la leggerezza. Perché non stravolgere i vostri piani?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), state pensando ai nuovi progetti e siete già con la mente al futuro. Cercate di non trascurare gli impegni attuali, anche se forse sono meno piacevoli.

Pesci

Cari Pesci, il periodo è molto importante, ma non volete ascoltare nessuno. Attenzione: potreste turbare la sensibilità di una persona che vi vuole bene. Cercate di correre anche dei rischi, avrete delle soddisfazioni.