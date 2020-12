Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 dicembre 2020:

Ariete

Nuove dimensioni si aprono sul fronte professionale mentre gestisci più di un progetto. Il tuo desiderio di aumentare i guadagni potrebbe dover essere temporaneamente sospeso fino al momento giusto. La tua consapevolezza della salute ti manterrà sano e cordiale.

Toro

Coloro che desiderano acquistare una proprietà probabilmente ne otterranno uno a un prezzo speciale. Il rendimento di qualcuno sul fronte accademico ti motiverà a dare il meglio. Un’uscita con il partner è pronta.

Gemelli

Potrebbe essere necessario sviluppare schemi reciprocamente vantaggiosi per andare avanti nel periodo di magra. Riuscirai a mostrare le tue capacità professionali a coloro che contano.

Cancro

Oggi il tuo modo di essere sarà fluido e armonioso, e sarà fondamentale perché ti aiuterà in molti aspetti delle questioni che devi affrontare oggi. La tua attività aumenterà e questo sarà molto favorevole per tutti i tuoi accordi e per ciò che devi portare a termine. La tua grande sfida sarà far sì che le tue iniziative prendano la forma precisa in modo da poterle avviare a breve.

Leone

Cari amici del Leone, la giornata di oggi sarà particolarmente positiva. In amore, i single avranno voglia d’innamorarsi, e provare emozioni forti. Nelle coppie è una giornata perfetta per trascorre del tempo con il partner. Sul lavoro siete particolarmente rilassati. Le vostre energie sono buone.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

La giornata di oggi sarà complicata. Per i single: non siete dell‘umore adatto per fare nuove conoscenze. Per le coppie: con il vostro partner rimandate qualsiasi decisione importante. Sul lavoro verrete assaliti dall’ansia, cercate di non farvi sopraffare. Le energie sono abbastanza buone.

Bilancia

Cari amici della Bilancia la giornata di oggi vi sentirete scoraggiati. In amore per i single non vi sentite all’altezza delle vostre nuove conoscenze. Per le coppie lasciatevi rassicurare e consolare dal vostro partner. Sul lavoro vi sembrerà di non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Le energie sono discrete.

Scorpione

Nella giornata di oggi dovreste cercare di rilassarvi. In amore, i saranno sarete impegnati in una nuova avvincente sfida. Per le coppie: con il vostro partner organizzate delle attività rilassanti da poter fare insieme. Sul lavoro dovrete cercare di staccare per un po’, per potervi ricaricare. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Sagittario

Quelli con un problema medico mostreranno un netto miglioramento delle loro condizioni. È probabile che la persistenza paghi coloro che sono inclini al romanticismo.

Capricorno

Potrebbe essere difficile convincere un cliente ad accettare le tue opinioni sul fronte professionale. Evita di indulgere nella speculazione. Il massimo della forma fisica renderà anche le attività faticose un gioco da ragazzi.

Acquario

Il cattivo umore di un membro della famiglia può rovinare l’ambiente domestico. Una vacanza promette molto riposo e ringiovanimento. Indugiare può farti sfuggire un affare di proprietà.

Pesci

Cari amici dei pesci, una cosa per cui eravate preoccupati andrà a tuo favore. Emozioni romantiche, ma possono distrarti da altre attività importanti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 dicembre 2020