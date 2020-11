Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi l’oroscopo di Branko prevede una giornata favorevole se avete intenzione di fare un investimento o di comprare casa. Le stelle vi assistono. Favoriti anche i viaggi e gli spostamenti: potrebbe essere un’occasione per riscoprirvi. Serenità nella vita familiare. A livello professionale, dopo tanti sacrifici, raccogliete i frutti tanto attesi.

Toro

Cari Toro, giornata un po’ sottotono perché un accordo a livello commerciale o finanziario non è andato come avreste voluto. Rimboccatevi le maniche e cercate di risparmiare, se non volete trovarvi in difficoltà economica. In questo periodo nel quale siamo chiamati a stare in casa, state comunque curando il vostro corpo attraverso l’attività fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, avete tanti dubbi e cose da risolvere nella vostra testa. Cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi e riflettere sul da farsi. Dovete infatti reagire, non potete chiudervi nel mutismo o nell’angoscia. Siete molto romantici: organizzate qualcosa di speciale con il partner o se siete single, approfittatene per conoscere nuove persone.

Cancro

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Branko vivrete una giornata positiva. Se farete un favore a qualcuno, prima o poi verrete ricompensati. Se state studiando, soprattutto all’università, darete grande dimostrazione del vostro impegno. Periodo ottimo per fare investimenti importanti, come l’acquisto di una casa.

Leone

Cari Leone, approfittatene per un giro d’affari fuori città con i colleghi. Può essere un’occasione propizia non solo a livello lavorativo, ma anche per consolidare il rapporto e diventare amici. Ottime novità anche dal punto di vista personale: potreste stringere nuove amicizie o riallacciare i rapporti con una persona del vostro passato.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo sperate di ricevere una grossa quantità di denaro, frutto di un investimento importante che avete compiuto. Riuscire nel vostro intento però non sarà facile. In questo periodo siamo chiamati tutti a stare in casa, cercate di mantenervi in forma facendo comunque un po’ di allenamento. Bene l’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di Branko oggi prevede una giornata ricca di tensioni, per cui mantenete la calma. I single non sono certo nel mood giusto per rimettersi in pista e trovare l’amore. Meglio avere un po’ di pazienza. Anche le coppie potrebbero avere accese discussioni con il partner. Usate la vostra diplomazia.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata davvero favorevole per il vostro segno. I single possono finalmente rimettersi in cerca dell’anima gemella, e visto il favore delle stelle, potranno fare piacevoli incontri. Le coppie di lunga data vivono un rapporto sereno e gratificante con il partner. Ottime novità anche sul lavoro: potreste presto ricevere una promozione.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva per il vostro segno e molto proficua, datevi dunque da fare. I single vivono un periodo d’oro, nel quale si sentono pieni di fascino e di carisma. Se c’è una persona che vi piace, dunque, potrebbe presto cadere ai vostri piedi. Sul lavoro potete portare a termine compiti importanti.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko potreste vivere giornate molto fruttuose e ricche di opportunità. Approfittatene. È il momento di ampliare le vostre conoscenze, soprattutto sul campo delle amicizie. Gli impegni non mancano, ma trascorrete più tempo possibile con il partner. Sul lavoro i vostri sacrifici hanno avuto il giusto riconoscimento: siete quindi soddisfatti.

Acquario

Cari Acquario, giornata all’insegna dell’ottimismo: avete tanta voglia di fare bene e questo mercoledì sarà parecchio stimolante. I single potranno presto incontrare una persona nuova che vi conquisterà. Periodo molto stimolante nei rapporti con il partner. Approfittatene per progettare qualcosa per il futuro. Sul lavoro avete voglia di fare qualcosa di innovativo.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata nella quale sarete socievoli ed espansivi come non mai. Potrete dunque fare nuove conoscenze e amicizie. Periodo sereno nei rapporti con il partner. Organizzate un viaggio o qualcosa di romantico da fare insieme. Sul lavoro date il massimo e i colleghi non possono non apprezzarvi.

