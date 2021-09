Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi dei contatti interessanti vi apriranno opportunità, arriveranno amicizie positive e importanti. Sarete carichi, datevi modo di fare le cose per bene e andrà tutto per il meglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di pensare al futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra il benessere fisico e quello mentale.

Gemelli

Cari Gemelli, la routine quotidiana è un peso, dovete trovare il modo di uscirne, di dare una svolta. Uno stile di vita sedentario sicuramente non vi fa bene. Avete bisogno di movimento.

Cancro



Cari Cancro, qualche problema in vista. Non sarebbe una scelta sbagliata chiedere una consulenza legale su una seria problematica che vi portate dietro da tempo. Non fatevi coinvolgere dai bisogni altrui, andrebbe a vostro discapito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 settembre 2021), nelle prossime ore avrete bisogno di stare da soli, in tutta tranquillità, non sentitevi in colpa se avete il bisogno di fuggire. La vostra mente richiede riposo. Relax.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi l’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, placando l’irritazione che sentite dentro. Meglio evitare sforzi importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete voglia di rendervi utili e ne avrete occasione: il favore però sarà restituito! Un incontro con una persona speciale vi aiuterà a ricaricare le batterie. Pronti a ripartire alla grande?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore dovrete rallentare i ritmi, fatelo senza sentirvi in colpa. La vostra alimentazione non è equilibrata: è importate prendere una pausa ed esaminare cosa non funziona. La salute prima di tutto.

Sagittario

Cari Sagittario, a breve potrebbe esserci un grande cambiamento. Una sensazione di mancanza però porterà a qualche momento di stanchezza. Nostalgia di qualcuno? Possibile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete una gran voglia di dimostrare di essere più aperti e socievoli nei confronti degli altri. Non mettete il naso negli affari di tutti però! Dedicate un po’ di tempo a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 settembre 2021), buone notizie in vista. L’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. La relativa calma vi servirà per pensare. Per meditare a fondo.

Pesci

Cari Pesci, siate più selettivi sulle vostre compagnie, diventate sempre più sicuri e questa è una cosa buona. Non agite soltanto in maniera impulsiva.

